Караваев: «Ситуацию с невызовом Дзюбы в сборную нужно отпустить»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал невызов одноклубника Артема Дзюбы в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022.

«Что касается сборной Кипра, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Тренер подскажет, как сыграть правильно. Тему невызова в сборную с Дзюбой не обсуждали. Мне кажется, этого не стоит делать. Артeма нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом.

Обстановка в сборной не поменялась. Все друг с другом общаются, шутят. Мы не думаем о Хорватии. Сейчас в головах только Кипр. Возвращение в Европу? Сейчас надо сосредоточиться на играх сборной», – сказал Караваев.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Он забил 7 голов в 14 матчах этого сезона РПЛ.

Карпин – о невызове Дзюбы: «Надеялись на него в октябре. Сейчас уже не надеялись»