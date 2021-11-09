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    Джованни Симеоне – лучший игрок Серии А в октябре

    Серия А назвала лучшего футболиста турнира по итогам октября.

    Этого звания удостоился нападающий «Вероны» Джованни Симеоне.

    В прошлом месяце аргентинец забил семь голов и сделал один ассист в пяти матчах.

    • Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
    • Форвард отличился 9 раз в 11 играх сезона Серии А.
    • Игрок «Вероны» идет на 2-м месте в списке лучших бомбардиров чемпионата после Чиро Иммобиле (10).

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    Источник: Официальный твиттер Серии А

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