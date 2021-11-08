У Дольберга диагностирована неизлечимая форма диабета

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг сообщил об обнаружении у него серьезного заболевания.
У 24-летнего футболиста диагностирован диабет первого типа, который считается неизлечимым. Теперь ему придется регулярно делать инъекции инсулина.
Датчанин отметил, что при правильном лечении болезнь не повлияет на его профессиональную карьеру.
- Дольберг выступает за «Ниццу» с 2019 года.
- В текущем сезоне он забил 3 мяча в 8 играх.
- На Евро-2020 форвард отличился 3 голами в 4 матчах.
Источник: Инстаграм Каспера Дольберга