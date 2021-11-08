У Дольберга диагностирована неизлечимая форма диабета

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг сообщил об обнаружении у него серьезного заболевания.

У 24-летнего футболиста диагностирован диабет первого типа, который считается неизлечимым. Теперь ему придется регулярно делать инъекции инсулина.

Датчанин отметил, что при правильном лечении болезнь не повлияет на его профессиональную карьеру.