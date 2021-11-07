Гари Невилл: «Вудворд перед уходом из «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы его последним действием было увольнение Сульшера»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил предположение, почему клуб не увольняет главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Дело в генеральном директоре Эде Вудворде.

«Ситуация в «Манчестер Юнайтед» осложняется тем, что через несколько недель уходит генеральный директор Эд Вудворд. Несколько месяцев назад он дал новый трехлетний контракт Сульшеру, и Вудворд не хочет, чтобы его последним действием в клубе стало увольнение тренера.

Однако Вудворд понимает, что новый генеральный директор может уволить Сульшера, сделав виноватым Вудворда», – высказал мысль Невилл.

Вудворд в декабре покинет «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением контракта.

Он работает в клубе с 2013 года.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ на 5-м месте.

Сульшер: «На игру с «Уотфордом» «Манчестер Юнайтед» должен выйти как раненый зверь»