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    Гари Невилл: «Вудворд перед уходом из «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы его последним действием было увольнение Сульшера»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил предположение, почему клуб не увольняет главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Дело в генеральном директоре Эде Вудворде.

    «Ситуация в «Манчестер Юнайтед» осложняется тем, что через несколько недель уходит генеральный директор Эд Вудворд. Несколько месяцев назад он дал новый трехлетний контракт Сульшеру, и Вудворд не хочет, чтобы его последним действием в клубе стало увольнение тренера.

    Однако Вудворд понимает, что новый генеральный директор может уволить Сульшера, сделав виноватым Вудворда», – высказал мысль Невилл.

    • Вудворд в декабре покинет «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением контракта.
    • Он работает в клубе с 2013 года.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ на 5-м месте.

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    Источник: твиттер Гари Невилла

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