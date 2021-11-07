Сульшер: «На игру с «Уотфордом» «Манчестер Юнайтед» должен выйти как раненый зверь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:2). Норвежец уже настраивается на следующего соперника.

«На следующий матч против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» должен выйти как раненый зверь. Перерыв на сборные случается в удобный для нас момент. Мы преодолели сложный отрезок, но в игре с «Манчестер Сити» сделали большой шаг назад», – считает Сульшер.