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    Сульшер: «На игру с «Уотфордом» «Манчестер Юнайтед» должен выйти как раненый зверь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:2). Норвежец уже настраивается на следующего соперника.

    «На следующий матч против «Уотфорда» «Манчестер Юнайтед» должен выйти как раненый зверь. Перерыв на сборные случается в удобный для нас момент. Мы преодолели сложный отрезок, но в игре с «Манчестер Сити» сделали большой шаг назад», – считает Сульшер.

    • «Манчестер Сити» оба гола забил в 1-м тайме.
    • Матч с «Уотфордом» состоится 20 ноября.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ на 5-м месте.

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    Источник: ESPN

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