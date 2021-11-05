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    Кейн: «Назначение Конте показывает большие амбиции «Тоттенхэма»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оценил назначение Антонио Конте на пост главного тренера. Форварду по нраву достижения итальянца.

    «Честно говоря, это показывает большие амбиции [«Тоттенхэма»]. Его достижения говорят сами за себя.

    Все знают, как высоко о нем отзываются и что он сделал в футболе как менеджер. Это нужно уважать», – сказал Кейн.

    • Конте на этой неделе сменил Нуну.
    • В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» в Лиге конференций победил «Витесс».
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.

    The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    05.11.2021 23:29
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