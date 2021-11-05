Кейн: «Назначение Конте показывает большие амбиции «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оценил назначение Антонио Конте на пост главного тренера. Форварду по нраву достижения итальянца.

«Честно говоря, это показывает большие амбиции [«Тоттенхэма»]. Его достижения говорят сами за себя.

Все знают, как высоко о нем отзываются и что он сделал в футболе как менеджер. Это нужно уважать», – сказал Кейн.

Конте на этой неделе сменил Нуну .

. В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» в Лиге конференций победил «Витесс».

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.

The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте