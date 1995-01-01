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    The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн решил отказаться от планов по уходу из клуба. На игрока повлиял приход главного тренера Антонио Конте.

    Кейн готов играть под руководством итальянца.

    • Летом форвард просил руководство о трансфере.
    • Конте на этой неделе сменил Нуну.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +318

      Soccerdealer63 34 минуты назад

      Неправдоподобно...
      Кейн рвался из Тотов, когда они были на самом верху... Сейчас они 9-е.. и, какие гарантии, что с Конте они "полетят"))) Полагаю, ларчик открывается просто:в настоящий момент по разным причинам игра у Кейна не идёт и спрос на него "поостыл"... Сегодня "горячим пирожком" на рынке является Холланд)))

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      Рейтинг: +508

      Damir07 34 минуты назад

      Первые две недели будут говорит супер тренер через месяц будут думать как от этого тренера избавиться

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      Рейтинг: +508

      Damir07 35 минут назад

      И при Моуринью он тоже самое говорил но этому Тоттенхэму ни кто не сможет помочь

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      Рейтинг: +1866

      CSKA471 47 минут назад

      Просто у Гарри очень много удобной обуви

      0
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      Рейтинг: +2747

      Бухбух 1 час назад

      Кейн осознал, что при Конте он может выиграть какой-нибудь трофей в АПЛ.

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      Рейтинг: +3729

      FENIX-SL > Бухбух 48 минут назад

      например кубок англии!

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