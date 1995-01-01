The Sun: Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Неправдоподобно...
Кейн рвался из Тотов, когда они были на самом верху... Сейчас они 9-е.. и, какие гарантии, что с Конте они "полетят"))) Полагаю, ларчик открывается просто:в настоящий момент по разным причинам игра у Кейна не идёт и спрос на него "поостыл"... Сегодня "горячим пирожком" на рынке является Холланд)))
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн решил отказаться от планов по уходу из клуба. На игрока повлиял приход главного тренера Антонио Конте.
Кейн готов играть под руководством итальянца.
- Летом форвард просил руководство о трансфере.
- Конте на этой неделе сменил Нуну.
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.