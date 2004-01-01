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    Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет»

    Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что «Спартак» планирует смену тренера. Поиски идут на итальянском рынке.

    – Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Руя Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.

    – Кто будет следующим тренером «Спартака»?

    – Скорее всего, итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Массимо Каррерой. Думаю, что это мудрое решение.

    • Витория принял «Спартак» летом.
    • В РПЛ команда идет 9-й.
    • В группе Лиги Европы «Спартак» идет последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8890

      Fusballer 4 минуты назад

      Тоже мне новость! Спартак постоянно ищет нового тренера!

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      Рейтинг: +8335

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Можно , сколько угодно размышлять...Но , Руй оказался Очень слабым тренером !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +934

      Taps 15 минут назад

      Аликперову (Федуну) надо искать нового хозяина, срочно !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12089

      житель СПб 20 минут назад

      А сколько тренеров поменял Спартак за 5 лет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      ARSteven89 41 минуту назад

      Хороший тренер недавно освободился из "Локомотива" - Марко Николич.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22444

      vladimir-7 48 минут назад

      На Руй Виторию, а пригласить зимой Спаллетом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9858

      alex1951 50 минут назад

      Это не Спартак ищет,
      а барбос Федун задергался .....
      купи-продай ,неудачник.......
      кто бы его забрал.. отдадим бесплатно!

      1
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      Рейтинг: +22444

      vladimir-7 > alex1951 42 минуты назад

      Кому он нужен.

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      Рейтинг: +3056

      R_a_i_n 54 минуты назад

      Ситуация - допустим Спартак выигрывает два матча в ЛЕ и все матчи до зимнего перерыва в РПЛ. С какой формулировкой будут увольнять Виторию?

      0
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      Рейтинг: +8890

      Fusballer > R_a_i_n 50 минут назад

      Слишком успешный для Спартака.

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      Рейтинг: +3056

      R_a_i_n > Fusballer 17 минут назад

      Дело в том, что такой сценарий не такой уж утопичный. На секунду представим, что все так и вышло. А новый тренер уже на подлете в Москву. Как объясняться с Виторией. Да и какой вменяемые тренер поедет к нам, видя весь этот беспредел, творящийся в клубе.

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      Рейтинг: +1933

      upiter622 56 минут назад

      Млять,опять иностранного тренера!
      Что вы издеваетесь над командой???

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