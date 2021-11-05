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  • Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет»

Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет»

5 ноября 2021, 21:43
34

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что «Спартак» планирует смену тренера. Поиски идут на итальянском рынке.

– Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Руя Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.

– Кто будет следующим тренером «Спартака»?

– Скорее всего, итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Массимо Каррерой. Думаю, что это мудрое решение.

  • Витория принял «Спартак» летом.
  • В РПЛ команда идет 9-й.
  • В группе Лиги Европы «Спартак» идет последним.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (34)
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alex1951
1636138562
Это не Спартак ищет, а барбос Федун задергался ..... купи-продай ,неудачник....... кто бы его забрал.. отдадим бесплатно!
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vladimir-7
1636138683
На Руй Виторию, а пригласить зимой Спаллетом
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ARSteven89
1636139092
Хороший тренер недавно освободился из "Локомотива" - Марко Николич.
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житель СПб
1636140376
А сколько тренеров поменял Спартак за 5 лет?
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САДЫЧОК
1636141001
Можно , сколько угодно размышлять...Но , Руй оказался Очень слабым тренером !
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Fusballer
1636141352
Тоже мне новость! Спартак постоянно ищет нового тренера!
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Форвард 79
1636144575
Я думаю Спартаку вообще нет необходимости когда либо снимать данное объявление с доски и всевозможных рекламных сайтов)))
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NewLife
1636144988
То что вы с Каррерой любите мутить воду это тоже не секрет.
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Drapik
1636148267
пошел в в жопу ******* традукки
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rash1959
1636181672
Ну вот а если предположить, просто предположить, что Руй выйдет в евровесну ЛЕ. Всякое бывает, ведь Наполи обыграли. Уволят или нет?.
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