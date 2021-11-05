Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет»

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что «Спартак» планирует смену тренера. Поиски идут на итальянском рынке.

– Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Руя Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.

– Кто будет следующим тренером «Спартака»?

– Скорее всего, итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Массимо Каррерой. Думаю, что это мудрое решение.