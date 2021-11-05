Агент Трабукки: «Спартак» ищет нового тренера, это не секрет»

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что «Спартак» планирует смену тренера. Поиски идут на итальянском рынке.
– Конечно, меня удивляет и расстраивает, что «Спартак» в середине таблицы. А что касается Руя Витории, то его уход – дело времени. «Спартак» ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.
– Кто будет следующим тренером «Спартака»?
– Скорее всего, итальянец. По моей информации, руководство «Спартака» решило повторить успешный опыт с Массимо Каррерой. Думаю, что это мудрое решение.
- Витория принял «Спартак» летом.
- В РПЛ команда идет 9-й.
- В группе Лиги Европы «Спартак» идет последним.
Источник: «Чемпионат»