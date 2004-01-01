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    «Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

    «Спартак» отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, сказавшей, что спартаковцы – клуб расистов, так как игроки не встали на колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера». Смородская понесет ответственность.

    «Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьeзное обвинение, за которое придeтся отвечать в рамках закона», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • При ней клуб взял Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +18135

      JTherry 41 секунду назад

      само движение BLM и есть самый настоящий расизм... в России рабства не было в отличие от Америки, чтобы перед нег.рами с размаху на колени приземляться... Смородская явно "махнула" лишнего на праздник...)

      0
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      Рейтинг: +6378

      Антибиотик 7 минут назад

      Задавите эту бабку в суде!!!

      1
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      Рейтинг: +3049

      R_a_i_n 11 минут назад

      на коленях стоять это прерогатива тарасофки с литейным)) их тема!

      2
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      Рейтинг: +1936

      kvm 23 минуты назад

      олю чёрный по@бывает...

      2
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      Рейтинг: +976

      kosmonaft 44 минуты назад

      тупая шаболда привыкла на коленях у ***** болты сосать

      3
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      Рейтинг: +1893

      фанат джигурды 48 минут назад

      С пятью **** cмoюрoдивую. в кино снять вместо той блондинки!!!

      Спартачи, накажите эту!!!

      5
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      Рейтинг: +3576

      Бомбардиръ 49 минут назад

      Кто такая сейчас Смородская? Этой бабе кляп в рот пора втыкать, не нужно нам её напоминаний о себе.

      6
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      Рейтинг: +2450

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Это ее частная позиция. Говорю как один из болельщиков Локо. Что касается Спартака то Промес и другие игроки наглядное доказательство что нехер херней страдать в комментах. Великому футбольному специалисту Смородине

      4
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      Рейтинг: +8101

      "supermax" 53 минуты назад

      на колени ее перед ниг герами))

      8
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      Рейтинг: +1737

      Блямба 56 минут назад

      Даёшь единодушие в коментах!

      5
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