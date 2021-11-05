«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

«Спартак» отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, сказавшей, что спартаковцы – клуб расистов, так как игроки не встали на колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера». Смородская понесет ответственность.

«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьeзное обвинение, за которое придeтся отвечать в рамках закона», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.