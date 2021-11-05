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  • «Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

5 ноября 2021, 19:35
22

«Спартак» отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, сказавшей, что спартаковцы – клуб расистов, так как игроки не встали на колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера». Смородская понесет ответственность.

«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьeзное обвинение, за которое придeтся отвечать в рамках закона», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
  • При ней клуб взял Кубок России.
  • Сейчас Смородская в футболе не работает.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Лига Европы Лестер Спартак Смородская Ольга
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1636130580
Баба Оля всегда много говорила...
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Fusballer
1636130703
Она-то куда лезет? Пусть н_иггеру отсосёт в знак уважения.
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Блямба
1636130876
Даёшь единодушие в коментах!
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"supermax"
1636131017
на колени ее перед ниг герами))
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Красногорск_Фан
1636131219
Это ее частная позиция. Говорю как один из болельщиков Локо. Что касается Спартака то Промес и другие игроки наглядное доказательство что нехер херней страдать в комментах. Великому футбольному специалисту Смородине
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kvm
1636132857
олю чёрный по@бывает...
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R_a_i_n
1636133559
на коленях стоять это прерогатива тарасофки с литейным)) их тема!
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Антибиотик
1636133785
Задавите эту бабку в суде!!!
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JTherry
1636134359
само движение BLM и есть самый настоящий расизм... в России рабства и апартеида не было в отличие от Америки и ЮАР, чтобы перед нег.рами с размаху на колени приземляться... Смородская явно "махнула" лишнего на праздник...)
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Hektor 84
1636217881
Смородская еще то чучело! Почему и в честь чего футболисты должны или обязаны были встать на колено? Тем более футболисты Спартака и тем более россияне! Мы что их как то угнетали? Гей европейцы пусть и становятся, а мы причем? Та и смородская пусть становится в колено локтевую перед мартыхаями!
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