«Спартак»: «Смородской придется отвечать за слова, что мы клуб расистов»

само движение BLM и есть самый настоящий расизм... в России рабства не было в отличие от Америки, чтобы перед нег.рами с размаху на колени приземляться... Смородская явно "махнула" лишнего на праздник...)
«Спартак» отреагировал на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, сказавшей, что спартаковцы – клуб расистов, так как игроки не встали на колено перед матчем Лиги Европы против «Лестера». Смородская понесет ответственность.
«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьeзное обвинение, за которое придeтся отвечать в рамках закона», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
- При ней клуб взял Кубок России.
- Сейчас Смородская в футболе не работает.