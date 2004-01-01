Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

    «Спартак» хотел отправить полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, утверждает «Матч ТВ».

    По информации источника, клуб не смог заявить голландца для участия в ФНЛ из-за условий контракта.

    Присутствие 26-летнего футболиста в заявке «Спартака» не позволяет подписать другого легионера на позицию опорного хавбека.

    • В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
    • В начале ноября игрок выбыл на месяц из-за воспаления ахиллова сухожилия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1718

      Блямба 11 минут назад

      "Бедный Йоррит...- Я знал его, Горацио.
      ..Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу."
      Ну,почти Вильям наш,Шекспир...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Форвард 79 18 минут назад

      В таком случае если не хочет на консенсум идти, то надо зимой его отзаявить и пусть тренировочным процессом наслаждается

      Да потеря средств на его безполезное содержание, но и ему не кайф до конца контракта вообще не кому не нужен будет.

      Другим на будущее урок будет, что цацкатся с неликвидом ни кто не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21624

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Аплодисменты юристам клуба!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8863

      Fusballer 39 минут назад

      Негоже так с легендой поступать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11640

      Литейный4 1 час назад

      Понаберут же свиньи неликвид, что не знают куда распихать и кому сбагрить. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +414

      Землякруглая > Литейный4 29 минут назад

      Зато у бомжарни есть куда. Куча фармов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      JTherry 1 час назад

      Папен, щука, "удружил" с этим Хандриксом...((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3552

      tarasofka 1 час назад

      понабрали третьесортного неликвида, теперь не знают, куда девать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8093

      "supermax" > tarasofka 52 минуты назад

      ну вообще, касаемо хендрикса это правда

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90880
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68035
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru