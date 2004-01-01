«Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

"Бедный Йоррит...- Я знал его, Горацио.
..Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу."
Ну,почти Вильям наш,Шекспир...)
«Спартак» хотел отправить полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, утверждает «Матч ТВ».
По информации источника, клуб не смог заявить голландца для участия в ФНЛ из-за условий контракта.
Присутствие 26-летнего футболиста в заявке «Спартака» не позволяет подписать другого легионера на позицию опорного хавбека.
- В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- В начале ноября игрок выбыл на месяц из-за воспаления ахиллова сухожилия.