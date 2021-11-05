«Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

«Спартак» хотел отправить полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, утверждает «Матч ТВ».
По информации источника, клуб не смог заявить голландца для участия в ФНЛ из-за условий контракта.
Присутствие 26-летнего футболиста в заявке «Спартака» не позволяет подписать другого легионера на позицию опорного хавбека.
- В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
- Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
- В начале ноября игрок выбыл на месяц из-за воспаления ахиллова сухожилия.
Источник: «Матч ТВ»
Да потеря средств на его безполезное содержание, но и ему не кайф до конца контракта вообще не кому не нужен будет.
Другим на будущее урок будет, что цацкатся с неликвидом ни кто не будет