«Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

«Спартак» хотел отправить полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, клуб не смог заявить голландца для участия в ФНЛ из-за условий контракта.

Присутствие 26-летнего футболиста в заявке «Спартака» не позволяет подписать другого легионера на позицию опорного хавбека.