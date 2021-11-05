Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

«Матч ТВ»: «Спартак» не смог отправить Хендрикса во вторую команду из-за условий контракта

5 ноября 2021, 17:23
17

«Спартак» хотел отправить полузащитника Йоррита Хендрикса во вторую команду, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, клуб не смог заявить голландца для участия в ФНЛ из-за условий контракта.

Присутствие 26-летнего футболиста в заявке «Спартака» не позволяет подписать другого легионера на позицию опорного хавбека.

  • В текущем сезоне Хендрикс провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Он выступает за «Спартак» с января 2021 года.
  • В начале ноября игрок выбыл на месяц из-за воспаления ахиллова сухожилия.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Хендрикс Йоррит
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1636122455
Папен, щука, "удружил" с этим Хандриксом...((
Ответить
Fusballer
1636124356
Негоже так с легендой поступать!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1636125246
Аплодисменты юристам клуба!
Ответить
Форвард 79
1636125600
В таком случае если не хочет на консенсум идти, то надо зимой его отзаявить и пусть тренировочным процессом наслаждается
Да потеря средств на его безполезное содержание, но и ему не кайф до конца контракта вообще не кому не нужен будет.
Другим на будущее урок будет, что цацкатся с неликвидом ни кто не будет
Ответить
Блямба
1636126032
"Бедный Йоррит...- Я знал его, Горацио. ..Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу." Ну,почти Вильям наш,Шекспир...)
Ответить
АртурZaСМ
1636127189
понакупают шлак , а потом не знают куда его пристроить
Ответить
nino09
1636127256
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
polt
1636127804
Все то у Спартака через жопу...
Ответить
Persona_non_Grata
1636147274
Кто же так контракты то составляет ? (((
Ответить
zigbert
1636187359
Сейчас пусть лечится а там видно будет. Пожалуй аренда будет лучшим вариантом, если только и это не пойдет в разрез условиям контракта.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
3
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
1
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
22
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
17
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+