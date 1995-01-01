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    Тилеманс, Фоден и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

    АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока лиги по итогам октября 2021 года.

    За награду поборются восемь футболистов:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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