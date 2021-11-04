Тилеманс, Фоден и Салах – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока лиги по итогам октября 2021 года.
За награду поборются восемь футболистов:
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 5 голов и 4 ассиста в 4 матчах;
- Юри Тилеманс («Лестер») – 2 гола в 4 матчах;
- Аарон Рэмсдейл («Арсенал») – 17 сейвов в 4 матчах, 2 игры без пропущенных голов;
- Деклан Райс («Вест Хэм») – 1 гол и 1 ассист в 4 матчах;
- Валентино Ливраменто («Саутгемптон») – 1 гол в 4 матчах;
- Фил Фоден («Манчестер Сити») – 3 гола и 1 ассист в 4 матчах;
- Максвел Корне («Бернли») – 3 гола в 3 матчах;
- Бен Чилвел («Челси») – 3 гола в 4 матчах.
Источник: Официальный сайт АПЛ