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  • Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

4 ноября 2021, 18:38
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эмоциональное состояние команды после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

— Как бы вы оценили эмоциональное состояние команды? Уже забыли про «Ювентус» и переключились на «Урал»?

— Поражения никогда не поднимают настроения, но, с другой стороны, это возможность для дальнейшего движения вперед. Конечно, мы разберем игру и подготовимся к «Уралу». Все в штатном режиме.

  • В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.

Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

Источник: официальный сайт «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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Garrincha58
1636040960
а что чемпионат Украины сильней нашего? за то как играет Шахтёр вчера в конце матча Реал отбивался как мог почему тогда Зенит не может так играть почему зенитовские бразильцы играют на порядок хуже чем бразильцы Шахтёра да потому что в Шахтёре тренер, а в Зените Семак....вот как то так и сколько ещё надо поражений в ЛЧ чтобы ты Семак сдвинулся наконец вперёд, а не топтался на месте уже 4-й год
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Enter2006
1636040981
Ну и посмотри тогда фильм: "движение вверх" и ставь так команду, чтобы стала легендой Европы а не тухлого РПЛ! А то у тебя Дедпулы - дрочеры бегают, не вылезающие из кабаков т.к. сам Миллер помог. Тьфу.
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Юрэс
1636041181
Нууу Я досехпор не понимаю обязательных ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ЧЕГО И КОГО !?!?!?!?!?!!
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spam2009
1636041748
вперед в пропасть!!!
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Мортус
1636043130
Нужно теперь достойно выиграть у "Урала". Ну постараться хотя бы.
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CSKA471
1636046236
Просто одна ремарка: мы не движемся вперёд с каждым поражением мы буксуем на лесной дорожке после дождя, в канавке, потому что резина лысая, без протектора, старая! Дорога то вперёд идёт, но вот эта канавка и резина…
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ARSteven89
1636047589
Это говорит тренер, который на европейской арене ни разу за 3 сезона не выходил из группы в плей-офф ЛЧ!!! Занавес)))
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arok
1636078881
Три года одна и та же песня льётся из уст Богданыча, а в Европе как сливали игру за игрой, так и сливаете!!!!
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polt
1636127445
Сколько лет еще надо проигрывать, чтобы чувствовать себя в ЛЧ не проходной командой? Наверное это будет не при Семаке.
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Вомбат
1636130110
Поражения в еврокубках никогда не поднимают настроения, но это не помешает нам выиграть РПЛ, - подумал Семак. Правда, сказал немного иначе.
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