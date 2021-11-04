Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эмоциональное состояние команды после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

— Как бы вы оценили эмоциональное состояние команды? Уже забыли про «Ювентус» и переключились на «Урал»?

— Поражения никогда не поднимают настроения, но, с другой стороны, это возможность для дальнейшего движения вперед. Конечно, мы разберем игру и подготовимся к «Уралу». Все в штатном режиме.

В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».

«Зенит» лидирует в чемпионате.

Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»