Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

Нужно ставить оценки игрокам и чтобы эти показатели большим плакатом висели на тренировочной базе. Игроки должны видеть оценки своей игры:
1. Малком - пробежал всё поле и не смог дать простой пас.
2. Ерохин - тупой игрочишка.
3. Караваев и Сутормин - эти игроки могут давать пас?
4. Ловрен - этот игрок что делает в команде?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эмоциональное состояние команды после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.
— Как бы вы оценили эмоциональное состояние команды? Уже забыли про «Ювентус» и переключились на «Урал»?
— Поражения никогда не поднимают настроения, но, с другой стороны, это возможность для дальнейшего движения вперед. Конечно, мы разберем игру и подготовимся к «Уралу». Все в штатном режиме.
- В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»