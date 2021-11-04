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    Семак: «Поражения никогда не поднимают настроения, но это возможность для движения вперед»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эмоциональное состояние команды после поражения от «Ювентуса» (2:4) в Лиге чемпионов.

    — Как бы вы оценили эмоциональное состояние команды? Уже забыли про «Ювентус» и переключились на «Урал»?

    — Поражения никогда не поднимают настроения, но, с другой стороны, это возможность для дальнейшего движения вперед. Конечно, мы разберем игру и подготовимся к «Уралу». Все в штатном режиме.

    • В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.

    Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенит»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии15
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      Рейтинг: +976

      Сергей Каспийский 11 минут назад

      Нужно ставить оценки игрокам и чтобы эти показатели большим плакатом висели на тренировочной базе. Игроки должны видеть оценки своей игры:
      1. Малком - пробежал всё поле и не смог дать простой пас.
      2. Ерохин - тупой игрочишка.
      3. Караваев и Сутормин - эти игроки могут давать пас?
      4. Ловрен - этот игрок что делает в команде?

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      Рейтинг: +4738

      Виталий Орехов 49 минут назад

      Одно и то же... из года в год! Я согласен, если Зенит будет монополистом в РПЛ, при условии успешных выступлениях в еврокубках!

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      Рейтинг: +679

      ARSteven89 52 минуты назад

      Это говорит тренер, который на европейской арене ни разу за 3 сезона не выходил из группы в плей-офф ЛЧ!!! Занавес)))

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      Рейтинг: +14022

      KLIM777 57 минут назад

      Для Лиги Чемпионов уже пожалуй хватит возможностей

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      Рейтинг: -134

      Suvorov51 1 час назад

      КАК БЫ Я ХОРОШО НЕ ОТНОСИЛСЯ К БОГДАНЫЧУ. НО ВСЕ РАВНО НЕНАВИЖУ БОМЖАТНИК

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      Рейтинг: +14022

      KLIM777 > Suvorov51 56 минут назад

      потому что ты живешь не в таком прекрасном городе, ведь жить возле бачков не сладкая жизнь

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      Рейтинг: +1870

      CSKA471 1 час назад

      Просто одна ремарка: мы не движемся вперёд с каждым поражением, мы буксуем на лесной дорожке после дождя, в канавке, потому что резина лысая, без протектора, старая! Дорога то вперёд идёт, но вот эта канавка и резина…

      0
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      Рейтинг: +62

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Поражения.......это возможность для дальнейшего движения вперед ========А победы для Зенита это возможность для тупых понтов в виде футболок...Фу фу

      2
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      Рейтинг: +168

      Мортус 2 часа назад

      Нужно теперь достойно выиграть у "Урала". Ну постараться хотя бы.

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      Рейтинг: +1837

      spam2009 2 часа назад

      вперед в пропасть!!!

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      Рейтинг: +798

      Юрэс 2 часа назад

      Нууу Я досехпор не понимаю обязательных ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ
      ДЛЯ ЧЕГО И КОГО !?!?!?!?!?!!

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      Рейтинг: +62

      Вот оно чё Михалыч > Юрэс 1 час назад

      Для журналистов например...Им же надо чего то там делать. Пресс конференции, брифинги, саммиты и форумы. А ишо там везде бесплатный кофе брейк и проживание в отелях. )))

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