Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые травмы футболистов петербургского клуба.

— Вильмар Барриос вновь вызван в сборную. Его снова ждут приключения, чтобы добраться домой перед следующим туром?

— Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной.

— Помимо Вильмара и другие футболисты уедут в сборные. Повлияет ли это на формирование стартового состава?

— Нет. В матче перед паузой это не имеет никакого значения, а вот после — имеет. Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплескивают много сил и эмоций.

Те, кто не играют, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, приближенный к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба.