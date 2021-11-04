Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые травмы футболистов петербургского клуба.

    — Вильмар Барриос вновь вызван в сборную. Его снова ждут приключения, чтобы добраться домой перед следующим туром?

    — Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной.

    — Помимо Вильмара и другие футболисты уедут в сборные. Повлияет ли это на формирование стартового состава?

    — Нет. В матче перед паузой это не имеет никакого значения, а вот после — имеет. Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплескивают много сил и эмоций.

    Те, кто не играют, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, приближенный к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба.

    • В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru