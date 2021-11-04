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  • Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

Семак: «После каждого сбора национальных команд «Зенит» теряет по игроку»

4 ноября 2021, 17:35
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые травмы футболистов петербургского клуба.

— Вильмар Барриос вновь вызван в сборную. Его снова ждут приключения, чтобы добраться домой перед следующим туром?

— Из-за этой ситуации он пропускает третий матч. Из-за ситуации с коронавирусом количество матчей сборных увеличилось, и после каждого сбора национальных команд мы теряем одного игрока. Думаю, что на этот раз ситуация будет аналогичной.

— Помимо Вильмара и другие футболисты уедут в сборные. Повлияет ли это на формирование стартового состава?

— Нет. В матче перед паузой это не имеет никакого значения, а вот после — имеет. Игроки, которые приезжают из сборных, как правило, устают, выплескивают много сил и эмоций.

Те, кто не играют, приезжают в неоптимальном состоянии, и им нужно набирать игровую форму, чтобы выйти на уровень, приближенный к оптимальному. Это большая забота для тренерского штаба.

  • В 14-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом».
  • «Зенит» лидирует в чемпионате.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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Вомбат
1636049492
Все сколько-нибудь серьезные команды испытывают такие же проблемы, но у большинства команд на этот случай есть резерв. Только у Зенита на лавке два с половиной футболиста, и это ненормально. Именно так и надо говорить, а то, что сказал Семак, называется нытье.
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