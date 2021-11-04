«Атлетико» прервал 11-матчевую результативную серию Салаха

Нападающий Мохамед Салах не совершил ни одного голевого действия в матче «Ливерпуля» впервые с 21 августа.

Египтянин ушел с поля без забитого мяча и ассиста в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

Мадридцы прервали серию футболиста из 11 встреч подряд в составе мерсисайдцев с результативными баллами.