Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Атлетико» прервал 11-матчевую результативную серию Салаха

    Нападающий Мохамед Салах не совершил ни одного голевого действия в матче «Ливерпуля» впервые с 21 августа.

    Египтянин ушел с поля без забитого мяча и ассиста в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

    Мадридцы прервали серию футболиста из 11 встреч подряд в составе мерсисайдцев с результативными баллами.

    • В 11 последних матчах за «Ливерпуль» в активе Салаха «14+4» по системе «гол+пас».
    • Всего в текущем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 14 играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1508

      serglider 3 часа назад

      Атлетико мастера сушить игру! Салаху нужен простор на поле, пространство что бы было где разбежаться... А Атлетико навязало плотный прессинг, борьбу и игру на быстрых контратаках... Вот и сдулся с разу Салах.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90851
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68003
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru