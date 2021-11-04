«Атлетико» прервал 11-матчевую результативную серию Салаха

Нападающий Мохамед Салах не совершил ни одного голевого действия в матче «Ливерпуля» впервые с 21 августа.
Египтянин ушел с поля без забитого мяча и ассиста в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).
Мадридцы прервали серию футболиста из 11 встреч подряд в составе мерсисайдцев с результативными баллами.
- В 11 последних матчах за «Ливерпуль» в активе Салаха «14+4» по системе «гол+пас».
- Всего в текущем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал 6 ассистов в 14 играх.
Источник: «Бомбардир»