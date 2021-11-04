Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико» и вышел в плей-офф, англичане не проигрывают в официальных матчах с апреля

Стал известен еще один участник 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы в группе над «Атлетико» туда вышел «Ливерпуль». Ливерпульцы не проигрывают в официальных матчах с апреля.

«Атлетико» ни разу в истории не побеждал на «Энфилде» в основное время.

У «Атлетико» впервые в истории в рамках одного сезона Лиги чемпионов в матчах против одной и той же команды были удалены два футболиста.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жота, 13; 2:0 – Мане, 21.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Трент (Филлипс, 90+4), Цимикас, Окслэд-Чемберлен (Минамино, 78), Фабиньо (Алькантара, 59), Хендерсон, Салах, Мане (Фирмино, 46 (Ориги, 78)), Жота.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке (Кунья, 69), Корреа (Серрано, 75), Карраско (Врсалько, 69), Триппьер, Фелиш (Лоди, 59), Суарес (Эррера, 59).

Предупреждения: Мане, 15; Жота, 86; Матип, 90+2 – Эрмосо, 8; Суарес, 37; Коке, 38; Фелиш, 52.

Удаления: нет – Фелипе, 36.

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