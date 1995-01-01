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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико» и вышел в плей-офф, англичане не проигрывают в официальных матчах с апреля

    Стал известен еще один участник 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы в группе над «Атлетико» туда вышел «Ливерпуль». Ливерпульцы не проигрывают в официальных матчах с апреля.

    «Атлетико» ни разу в истории не побеждал на «Энфилде» в основное время.

    У «Атлетико» впервые в истории в рамках одного сезона Лиги чемпионов в матчах против одной и той же команды были удалены два футболиста.

    Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жота, 13; 2:0 – Мане, 21.

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Трент (Филлипс, 90+4), Цимикас, Окслэд-Чемберлен (Минамино, 78), Фабиньо (Алькантара, 59), Хендерсон, Салах, Мане (Фирмино, 46 (Ориги, 78)), Жота.

    «Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке (Кунья, 69), Корреа (Серрано, 75), Карраско (Врсалько, 69), Триппьер, Фелиш (Лоди, 59), Суарес (Эррера, 59).

    Предупреждения: Мане, 15; Жота, 86; Матип, 90+2 – Эрмосо, 8; Суарес, 37; Коке, 38; Фелиш, 52.

    Удаления: нет – Фелипе, 36.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +113

      Nikoo 33 минуты назад

      ЛиВАРпулью везёт как всегда, 2 матча 2 красных

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      Рейтинг: +12396

      Hektor 84 1 час назад

      Семенка чмошка!!! Мужик всегда руку пожмёт! Даже после поражения. А это не мужик, а половая тряпочка))) Клопп показательно прошел и поблагодарил болел и своих футболистов, а эта чучело потопал в штаны насравши))))

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      Рейтинг: +12396

      Hektor 84 1 час назад

      Симеоне обтекай)))) Клопп мужик!!! Уважуха)))

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