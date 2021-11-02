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    «Арена Химки» готова принять матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив»

    Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов заявил, что стадион готов принять матчи 14-го тура РПЛ «Спартак»«Локомотив» и «Динамо»«Краснодар» в случае запрета на проведение игр в Москве.

    «На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей на «Арене Химки». Если клубы всe же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения.

    В настоящее время в МО проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде – стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.

    Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой.

    Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда матчи проходили два дня подряд — то в подобных ситуациях не обойтись без ряда вопросов.

    Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична — у клубов она присутствует на лайт-бортах — то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всe успеть подготовить — другой вопрос.

    Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», – сказал Устинов.

    • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
    • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
    • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

    «Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2021 23:39
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