«Арена Химки» готова принять матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов заявил, что стадион готов принять матчи 14-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» и «Динамо» – «Краснодар» в случае запрета на проведение игр в Москве.

«На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей на «Арене Химки». Если клубы всe же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения.

В настоящее время в МО проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде – стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.

Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой.

Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда матчи проходили два дня подряд — то в подобных ситуациях не обойтись без ряда вопросов.

Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична — у клубов она присутствует на лайт-бортах — то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всe успеть подготовить — другой вопрос.

Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», – сказал Устинов.

В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.

Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.

«Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой