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  • «Арена Химки» готова принять матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив»

«Арена Химки» готова принять матчи «Динамо» – «Краснодар» и «Спартак» – «Локомотив»

2 ноября 2021, 23:39
11

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов заявил, что стадион готов принять матчи 14-го тура РПЛ «Спартак»«Локомотив» и «Динамо»«Краснодар» в случае запрета на проведение игр в Москве.

«На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей на «Арене Химки». Если клубы всe же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения.

В настоящее время в МО проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде – стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.

Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой.

Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда матчи проходили два дня подряд — то в подобных ситуациях не обойтись без ряда вопросов.

Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична — у клубов она присутствует на лайт-бортах — то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всe успеть подготовить — другой вопрос.

Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», – сказал Устинов.

  • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
  • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Спартак Локомотив
Комментарии (11)
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paracetamol
1635891604
Керня какая-то. Химки - это Москва или не Москва?
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vladimir-7
1635922066
Роспотребнадзор рано стал снижать показатели заболеваемости по COVID-2019 в Москве, 1 ноября было опубликовано, что 31 ноября заболело 7103 чел., а вот 2 ноября 5015 чел., показав успех от ограничений, введенных мэром Москвы Собяниным и тут же, Роспотребнадзор запрещает игры в Москве, а теперь будут вынуждены срочно показать цифры заболеваемости в Москве значительно выше 5000 человек, поэтому вся эта показуха с этими цифрами между Поповой и Собяниным не согласованы и от лукавого.
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alefreddy
1635922111
происки Газпрома чтобы клубы за аренду раскошелились
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Январь 59
1635930377
Динамо может с Краснодаром поменяться турами выезда. У нас сейчас тепло и на субботу днем +18, вечером +14,+11ночью. Достаточно комфортные условия для игроков и зрителей, во втором круге можно и в Москве сыграть. Не нужно будет платить за аренду, не нужно кому то кланяться в ножки.
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zigbert
1635946506
Как будто эти запреты сразу решат все проблемы связанные с эпидемией.
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