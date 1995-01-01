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    В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

    Среди прочего в период с 28 октября по 7 ноября под запретом оказались спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи.

    Исключением станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением столичного Роспотребнадзора.

    Собянин в своем заявлении добавил, что с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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    Источник: Сайт мэра Москвы Сергея Собянина

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии24
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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 54 минуты назад

      Всё, распускается правительство РФ, администрации президента и
      правительства, Совет Федерации, Государственная Дума, местная
      власть; закрываются стадионы, театры, рестораны, кафе, бани, бассейны, все учебные заведения, включая ясли и детские сады.
      Эрдоган, принимай российские сливки общества, включая олигархов, можешь использовать их необыкновенные умственные способности на благо Турции и турецкого народа.

      0
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      Рейтинг: +303

      Forvard47 56 минут назад

      собянин ****** иди нах со своим роскомпозором налебниками и дегенератами.. и со своим обоссанным ковидом

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      Рейтинг: +25902

      silver29 1 час назад

      Сколько это млятство будет продолжаться ? Ведь логики в действиях совсем нет, только бабки и нажива, устроили выходные для себя помотаться по миру, потом опять будут гундосить про рост и все ограничивать ((((

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      Рейтинг: +10459

      Cleaner 2 часа назад

      Так ничего не изменится. Как было запрещено, так запрещено и останется. Зачем и о чем эта новость?

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      Рейтинг: +2025

      acor94 > Cleaner 1 час назад

      Я так понял запрет самого матча. А это значит либо перенос либо технарь принимающей стороне

      0
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      Рейтинг: +25902

      silver29 2 часа назад

      Не хочется думать плохого, но один вопрос мучает, почему сейчас массово скупаются билеты в Турцию и Краснодарский край с 30.10-07.11 ? Неужели поехали вирусы скрещивать ((((( т.е. барыги и чинуши отдельно от народа ?

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      Рейтинг: +8110

      Fusballer > silver29 2 часа назад

      Барыги и чинуши часто одно и то же.

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      Рейтинг: +25902

      silver29 > Fusballer 1 час назад

      Мне больше по-душе их называть "аристократия помойки", жаль , что это быдло диктует моду на мораль, а те кто должен сидеть за преступления перед народом пишут законы для этого народа.

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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Позволю уточнить, что это не одно и тоже, а это две субстанции в одном флаконе.

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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 2 часа назад

      К ноябрьским праздникам власть опасается, что люди вдруг запоют:
      " И Ленин, такой молодой, и новый ноябрь впереди".

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      Рейтинг: +10459

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Для власти это самое страшное. Но они только оттягивают этот момент...(

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      Рейтинг: +25902

      silver29 > Cleaner 1 час назад

      Ну вот совсем не хочется революций с вооруженными разборками, и сточки зрения потрясений, и самое главное что в обществе изменится ? Ведь революции делают одни, а плодами революций пользуются другие ((((( Вся пена всплывет и станет новой номенклатурой.

      0
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      Рейтинг: +10459

      Cleaner > silver29 1 час назад

      Вот Вы это понимаете. А власть - нет. Не понимает она, что чем крепче она закручивает гайки, тем сильней рванет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Власть уже привыкла к рывкам и прорывам, а народ
      не готов, пока, а когда созреет, то уж рванет, так
      рванет и как говорил ВВП кому-то, кто не спрятался,
      я не виноват.

      0
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      Рейтинг: +303

      Forvard47 > silver29 53 минуты назад

      да пора уже как бы.. не одна страна не меняла власть путем мира....
      только революция.. с оружием брать кремль и вешать всю верхушку власти на красной площади

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      Рейтинг: +6481

      серега кашин 2 часа назад

      во всем мире можно, а у нас нет, и главное все равно рост больных растет и зачем тогда эти нелепые ограничения

      1
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      Рейтинг: +439

      vsolon > серега кашин 2 часа назад

      во всем мире лечат а у нас врачей нету и некому врачей учить...

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      Рейтинг: +10459

      Cleaner > vsolon 1 час назад

      Нашим участковым терапевтам все пофиг. Болеешь ты или нет. Нет человека - нет проблемы для врача...(

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      Рейтинг: +21821

      bset 2 часа назад

      Победили коронавирус за три месяца)) Не важно, что сейчас медицина в одном далеком месте. Главное, что мы половцев и печенегов побеждали. А остальное можно и потерпеть)))

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      Рейтинг: +53391

      portero 2 часа назад

      Вот достали упыри реально, в метро как селёдки в бочке трамбуемся, и в то же время куча запретов ненужных, для чего? Народ пресовать и готовить к поборам и убою, чтоб не сопротивлялись....

      4
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      Рейтинг: +8110

      Fusballer 2 часа назад

      QR-коды, маски-х.уяски. Что дальше?

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      Рейтинг: +53391

      portero > Fusballer 2 часа назад

      Термометр с автоспуском и иньекцией на утилизацию, в случае повышенной температуры... постепенно к этому подведут... конечно чёрный юмор, но блин в нашем мире мрачные прогнозы могут сбываться....

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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 > Fusballer 2 часа назад

      В России эксперименты с насилием людей продолжаются.

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      Рейтинг: +53391

      portero > vladimir-7 9 минут назад

      В Европе такая же хрень, в Испании в масках дети в школе учатся, а там аейчас еще жарко, а начали учится с 15 сентября, и всё куча запретов..

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