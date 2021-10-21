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  • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

21 октября 2021, 12:56
16

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Среди прочего в период с 28 октября по 7 ноября под запретом оказались спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи.

Исключением станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением столичного Роспотребнадзора.

Собянин в своем заявлении добавил, что с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Источник: Сайт мэра Москвы Сергея Собянина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Fusballer
1634810395
QR-коды, маски-х.уяски. Что дальше?
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portero
1634810567
Вот достали упыри реально, в метро как селёдки в бочке трамбуемся, и в то же время куча запретов ненужных, для чего? Народ пресовать и готовить к поборам и убою, чтоб не сопротивлялись....
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серега кашин
1634810637
во всем мире можно, а у нас нет, и главное все равно рост больных растет и зачем тогда эти нелепые ограничения
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vladimir-7
1634811443
К ноябрьским праздникам власть опасается, что люди вдруг запоют: " И Ленин, такой молодой, и новый ноябрь впереди".
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vladimir-7
1634816551
Всё, распускается правительство РФ, администрации президента и правительства, Совет Федерации, Государственная Дума, местная власть; закрываются стадионы, театры, рестораны, кафе, бани, бассейны, все учебные заведения, включая ясли и детские сады. Эрдоган, принимай российские сливки общества, включая олигархов, можешь использовать их необыкновенные умственные способности на благо Турции и турецкого народа.
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