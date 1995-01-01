В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором

Всё, распускается правительство РФ, администрации президента и
правительства, Совет Федерации, Государственная Дума, местная
власть; закрываются стадионы, театры, рестораны, кафе, бани, бассейны, все учебные заведения, включая ясли и детские сады.
Эрдоган, принимай российские сливки общества, включая олигархов, можешь использовать их необыкновенные умственные способности на благо Турции и турецкого народа.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
Среди прочего в период с 28 октября по 7 ноября под запретом оказались спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи.
Исключением станут мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением столичного Роспотребнадзора.
Собянин в своем заявлении добавил, что с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.