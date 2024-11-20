«Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил игру форварда «Спартака» Тео Бонгонда.

«Деян Станкович пришел и раскрепостил Тео. Может, какие‑то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики. Потому что он забивает и отдает в последних матчах.

Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», – сказал Семшов.

У Тео в сезоне 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).

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