«Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил игру форварда «Спартака» Тео Бонгонда.
«Деян Станкович пришел и раскрепостил Тео. Может, какие‑то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики. Потому что он забивает и отдает в последних матчах.
Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», – сказал Семшов.
- У Тео в сезоне 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).
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