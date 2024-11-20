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    • «Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака»

    «Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил игру форварда «Спартака» Тео Бонгонда.

    «Деян Станкович пришел и раскрепостил Тео. Может, какие‑то внушения сделал. Сейчас мы видим того футболиста, на которого, наверное, молятся многие болельщики. Потому что он забивает и отдает в последних матчах.

    Действительно ярко играет, практически стал лидером команды», – сказал Семшов.

    • У Тео в сезоне 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2024 20:11
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    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1732124134
    хорошо бы понять как он будет играть с лидерами таблицы
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    Cleaner
    1732124613
    В Спартаке есть лидеры??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    wikskwerows
    1732125843
    Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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    zigbert
    1732126378
    Слишком уж громко сказано Семшовым но Тео действительно заиграл продуктивно.
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    ...уефан
    1732126510
    ...две-три удачных игры - это ещё ниочём...
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    vadikrew
    1732134174
    Вот почему не стоит слова, сказанные за "рюмкой пива", выдавать за интервью.
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