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    • Стало известно, какую сумму от УЕФА получит РФС на развитие юношеского футбола

    Стало известно, какую сумму от УЕФА получит РФС на развитие юношеского футбола

    РФС полагаются выплаты от УЕФА за последние два еврокубковых сезона.

    Несмотря на неучастие российских клубов в еврокубках, РФС получит т.н. солидарные выплаты, которые пойдут на развитие юношеского футбола.

    Суммарно по итогам сезона-2024/24 и сезона-2024/25 РФС получит в качестве солидарных выплат 7,6 миллиона евро.

    • Средства от солидарных выплат предназначены для клубов высшего дивизиона, не участвующих в основных этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
    • Эти средства предназначены для поддержания конкурентного баланса в лигах высшего дивизиона Европы, где некоторые клубы получают дополнительные доходы за счет участия в еврокубках. Часть средств может быть передана клубам второго дивизиона с согласия команд высшего дивизиона.
    • Чтобы получить право на участие в программе, клубы должны соответствовать определенным критериям УЕФА по лицензированию клубов, при этом критерии подготовки молодежи по-прежнему являются определяющими.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.11.2024 20:16
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    Комментарии (2)
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    Спартач80
    1732123702
    Дойдёт, до пункта назначения, 1....
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    alefreddy
    1732124682
    и тихо растворятся а часть пойдет на дорогу и проживание сборной Брунея
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