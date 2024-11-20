Стало известно, какую сумму от УЕФА получит РФС на развитие юношеского футбола

РФС полагаются выплаты от УЕФА за последние два еврокубковых сезона.

Несмотря на неучастие российских клубов в еврокубках, РФС получит т.н. солидарные выплаты, которые пойдут на развитие юношеского футбола.

Суммарно по итогам сезона-2024/24 и сезона-2024/25 РФС получит в качестве солидарных выплат 7,6 миллиона евро.

Средства от солидарных выплат предназначены для клубов высшего дивизиона, не участвующих в основных этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Эти средства предназначены для поддержания конкурентного баланса в лигах высшего дивизиона Европы, где некоторые клубы получают дополнительные доходы за счет участия в еврокубках. Часть средств может быть передана клубам второго дивизиона с согласия команд высшего дивизиона.

Чтобы получить право на участие в программе, клубы должны соответствовать определенным критериям УЕФА по лицензированию клубов, при этом критерии подготовки молодежи по-прежнему являются определяющими.

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