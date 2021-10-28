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    «Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

    Роспотребнадзор официально запретил «Динамо» провести матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.

    «В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придeт и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

    В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на стадионе «Арена Химки», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к РПЛ.

    • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
    • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
    • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6945

      Рубинище 43 секунды назад

      Как ******* эта шарашкина контора, никаких прав, юридически, запрещать она не имеет.

      0
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      Рейтинг: +3226

      Кузьмич на трибуне 24 минуты назад

      Проще поменяться стадионам(весной с Москве сыграют.) . Пусть едут играть в Краснодар, там по прогнозам на субботу 16-17 гр. вполне комфортная погода и игрокам и зрителям.

      0
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      Рейтинг: +3226

      Кузьмич на трибуне 29 минут назад

      Тиньков отдыхает. Пора переименовать чемпионат России в "Роспотребнадзор ЧР". В нашей стране есть хоть один "Сталин" или "Берия"-который сошлёт в Магадан этот "роспотребпозор". Я даже не представляю, что бы сделали в СССР с таким органом как Роспотребнадзор, за требование ввести 2х-3х недельные выходные с сохранением зарплаты. Неужели не понятно, что нужно срочно было создавать лекарство,от этой болезни, что бы людей лечить, а не прививку, что бы людей заражать. С момента начала массовой вакцинации заболеваемость и смертность выросли почти в 10 раз. Неужели это не наводит ни на какие размышления. Лечить болезнь нужно лекарствами , а не кьюаркодом.

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      Рейтинг: +9846

      alex1951 40 минут назад

      Ну все, приехали....
      Корона рулит...
      Амба..

      0
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      Рейтинг: +14813

      Garrincha58 40 минут назад

      если нельзя то проводите без зрителей в чём проблема

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      Рейтинг: +8691

      Fusballer 41 минуту назад

      Роспотребнадзор - дебилы! Эти уроды считают, что они короли, мля.

      https://iz.ru/1242386/2021-10-28/sotrudniki-restorana-ne-pustili-k-sebe-proveriaiushchego-bez-qr-koda

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      Рейтинг: +1528

      sерж 51 минуту назад

      только у нас в стране такой бред?

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      Рейтинг: +3702

      FENIX-SL > sерж 34 минуты назад

      ответ на твой вопрос очень прост
      сейчас лига чемпионов идет и играют другие чемпионаты каждый день
      включай и смотри сколько зрителей на стадионах
      это кстати к вопросу о вакцине и разумности действий властей

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      Рейтинг: +5224

      GoldPlayFIFARus9 57 минут назад

      Ну да, В Мск нельзя, зато в Химках норм, пару десятков километров проехать в принципе не сложно. Господи, какой ахинеей занимаются, просто жесть.
      Лужники на 80к чел. можно собирать в честь солнцеликого, а поесть в ночную смену после 23 часов - нет, вирус видите ли. Властеугодная фигня, удобная штука

      0
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      Рейтинг: +67972

      insider_retro 1 час назад

      Маски, запреты и QR-коды - вот основные инструменты в борьбе с заразой...
      По факту - блеф, но как его качественно преподносят...
      Мозгов, последовательности и лекарств бы добавить, но это уже лишнее...

      1
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      Рейтинг: +972

      kosmonaft 1 час назад

      лучше бы роспотребнадзор запретили куча дебилов

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