«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

Роспотребнадзор официально запретил «Динамо» провести матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.
«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придeт и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».
В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на стадионе «Арена Химки», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к РПЛ.
- В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
- Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
- «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.
Источник: «Чемпионат»