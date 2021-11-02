«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

Роспотребнадзор официально запретил «Динамо» провести матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придeт и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на стадионе «Арена Химки», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к РПЛ.