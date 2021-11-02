Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

«Чемпионат»: Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Дерби «Спартак» – «Локо» под угрозой

2 ноября 2021, 21:38
24

Роспотребнадзор официально запретил «Динамо» провести матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Москве.

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придeт и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».

В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на стадионе «Арена Химки», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к РПЛ.

  • В Москве запретили проводить спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» запланирован на субботу, 6 ноября.
  • «Спартак» и «Локо» сыграют 7 ноября.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Спартак Локомотив
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1635879211
А почему сам Роспотребнадзор, во время каникул для всех, продолжает работать, нарушая указания президента Путина и мэра Москвы Собянина?
Ответить
insider_retro
1635880421
Маски, запреты и QR-коды - вот основные инструменты в борьбе с заразой... По факту - блеф, но как его качественно преподносят... Мозгов, последовательности и лекарств бы добавить, но это уже лишнее...
Ответить
Garrincha58
1635882508
если нельзя то проводите без зрителей в чём проблема
Ответить
alex1951
1635882532
Ну все, приехали.... Корона рулит... Амба..
Ответить
Кузьмич на трибуне
1635883158
Тиньков отдыхает. Пора переименовать чемпионат России в "Роспотребнадзор ЧР". В нашей стране есть хоть один "Сталин" или "Берия"-который сошлёт в Магадан этот "роспотребпозор". Я даже не представляю, что бы сделали в СССР с таким органом как Роспотребнадзор, за требование ввести 2х-3х недельные выходные с сохранением зарплаты. Неужели не понятно, что нужно срочно было создавать лекарство,от этой болезни, что бы людей лечить, а не прививку, что бы людей заражать. С момента начала массовой вакцинации заболеваемость и смертность выросли почти в 10 раз. Неужели это не наводит ни на какие размышления. Лечить болезнь нужно лекарствами , а не кьюаркодом.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1635883479
Проще поменяться стадионам(весной с Москве сыграют.) . Пусть едут играть в Краснодар, там по прогнозам на субботу 16-17 гр. вполне комфортная погода и игрокам и зрителям.
Ответить
Рубинище
1635885105
Как ****@ла эта шарашкина контора, никаких прав, юридически, запрещать она не имеет. зато в метро вируса нет, как и в Афганистане у талибов.
Ответить
Ганнибал Лектор
1635885306
Да пошёл бы в зад этот потребнадзор. Нифига не делает, ни за что не несёт ответственность, только что-то запрещает. Слишком классно устроились, контрацептивы
Ответить
Dr.Metal
1635888622
Почему нельзя запустить целый стадион привитых?Зачем тогда нужна прививка? А то сходи сделай укол, ходи в маске, а то оштрафуют, на футбол не ходи, никуда не ходи.
Ответить
DemSerg
1635889929
Зато парад или концерт в честь пыни - всегда можно.
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
20
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
8
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
16
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+