Вице-президент «Монако»: «Головин – один из лучших игроков команды. Пользуется доверием и уважением тренера»

Вице-президент «Монако» Олег Петров ответил на вопросы о статусе в команде полузащитника Александра Головина, а также его состоянии после травмы паха.

«С Александром всe в порядке. Был травмирован, вышел во втором тайме, в последней игре [с «Брестом»].

Один из лучших игроков нашей команды. Пользуется доверием и уважением тренера.

Скажется ли травма на его участии в матчах национальной команды? Нет, не должна. Эта – легкая травма, последствие его травмы на сборах в сборной. Не та, серьезная, которая была до этого», – сказал Петров.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

11 ноября сборная России дома сыграет с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

Вице-президент «Монако»: «Не думаю, что у «Эвертона» есть шанс подписать Головина»