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    Вице-президент «Монако»: «Головин – один из лучших игроков команды. Пользуется доверием и уважением тренера»

    Вице-президент «Монако» Олег Петров ответил на вопросы о статусе в команде полузащитника Александра Головина, а также его состоянии после травмы паха.

    «С Александром всe в порядке. Был травмирован, вышел во втором тайме, в последней игре [с «Брестом»].

    Один из лучших игроков нашей команды. Пользуется доверием и уважением тренера.

    Скажется ли травма на его участии в матчах национальной команды? Нет, не должна. Эта – легкая травма, последствие его травмы на сборах в сборной. Не та, серьезная, которая была до этого», – сказал Петров.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
    • 11 ноября сборная России дома сыграет с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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