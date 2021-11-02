Шапи в 8 матчах за «Гиресунспор»: 0 голов и 0 ассистов

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе «Гиресунспора» и был заменен на 58-й минуте в матче 11-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором» (1:2).

Для 21-летнего футболиста, принадлежащего «Краснодару», эта игра стала восьмой в футболке турецкого клуба. В этих матчах он ни разу не забил и не сделал ни одного ассиста.