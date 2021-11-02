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Шапи в 8 матчах за «Гиресунспор»: 0 голов и 0 ассистов

2 ноября 2021, 08:28
22

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе «Гиресунспора» и был заменен на 58-й минуте в матче 11-го тура чемпионата Турции с «Антальяспором» (1:2).

Для 21-летнего футболиста, принадлежащего «Краснодару», эта игра стала восьмой в футболке турецкого клуба. В этих матчах он ни разу не забил и не сделал ни одного ассиста.

  • Шапи провел всего 1 полный матч за «Гиресунспор».
  • Команда россиянина набрала 9 очков в 11 турах и идет в зоне вылета Суперлиги.
  • «Гиресунспор» арендовал Шапи в сентябре.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Гиресунспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (22)
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Ганнибал Лектор
1635831589
Вот это уровень, вот это я понимаю
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Форвард 79
1635833200
Главное это стабильность!
Ответить
Garrincha58
1635836165
новый Кокорин
Ответить
Боцман59rus
1635837435
_ made in Krasnodar akademy>)))
Ответить
Hoahin
1635837548
Все, пропал игрок.
Ответить
Серёга-Динамовец
1635837740
К сожалению,бабосы у него на первом месте!
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serglider
1635843004
Шапи был крут, когда ему давали бить с его великолепной левой ноги! Потом все клубы поняли, что надо тупо перекрывать все его удары с ведущей ноги и... все... Никаких других талантов, что бы компенсировать невозможность бить с левой у Шапи просто нет! Дриблер он никакой, физика у него откровенно слабая, головой он вообще играть не умеет... Вот и усеее сдулся футболер....
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Mityai90
1635843056
Он и Игнатьев хорошие примеры для молодых игроков, как не надо себя вести.
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portero
1635844152
Просто ждёт когда в супер клуб позовут, а там то он раскроет свой талант. А если не позовут то и не раскроет....
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jek718875
1635845589
Ничего страшного, у КОКОШИ такая же статистика,и он на всех положил
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