«Тоттенхэм» снова планирует назначить Конте. Летом он отказал

В «Тоттенхэме» думают об увольнении главного тренера Нуну. Лондонцы планируют вновь сделать предложение Антонио Конте, несмотря на то что он отказал летом.
На прошлой неделе сообщалось, что Конте – вариант для «Манчестер Юнайтед».
- В течение октября Конте отказал «Ньюкаслу».
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- У «Тоттенхэма» 3 поражения в 4 последних матчах.
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.