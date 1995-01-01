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    «Тоттенхэм» снова планирует назначить Конте. Летом он отказал

    В «Тоттенхэме» думают об увольнении главного тренера Нуну. Лондонцы планируют вновь сделать предложение Антонио Конте, несмотря на то что он отказал летом.

    На прошлой неделе сообщалось, что Конте – вариант для «Манчестер Юнайтед».

    • В течение октября Конте отказал «Ньюкаслу».
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • У «Тоттенхэма» 3 поражения в 4 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Альфредо Педуллы

    Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8236

      Alekxei Z. 1 час назад

      Конте привык бороться за титулы , а состав шпор не сопоставим с этой задачей. Думаю , не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +675

      ARSteven89 2 часа назад

      В первую очередь им нужно реанимировать Кейна или отпустить его уже на все 4 стороны.

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