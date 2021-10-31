«Тоттенхэм» снова планирует назначить Конте. Летом он отказал

В «Тоттенхэме» думают об увольнении главного тренера Нуну. Лондонцы планируют вновь сделать предложение Антонио Конте, несмотря на то что он отказал летом.

На прошлой неделе сообщалось, что Конте – вариант для «Манчестер Юнайтед».