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    Сульшер – о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы добавили в старт опытных игроков. Опыт – это основа»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил выбор состава на матч десятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0). Норвежец считает, что команде нужные опытные футболисты.

    «Мы добавили в стартовый состав несколько более опытных игроков. Нам нужен этот опыт, это основа. Это главное», – заключил Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» прервал серию из 4 матчей АПЛ без побед.
    • В таблице команда идет 5-й.
    • На следующей неделе манчестерцы сыграют в Лиге чемпионов против «Аталанты».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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