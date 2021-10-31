Сульшер – о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы добавили в старт опытных игроков. Опыт – это основа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил выбор состава на матч десятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0). Норвежец считает, что команде нужные опытные футболисты.

«Мы добавили в стартовый состав несколько более опытных игроков. Нам нужен этот опыт, это основа. Это главное», – заключил Сульшер.