Сульшер – о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы добавили в старт опытных игроков. Опыт – это основа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил выбор состава на матч десятого тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0). Норвежец считает, что команде нужные опытные футболисты.
«Мы добавили в стартовый состав несколько более опытных игроков. Нам нужен этот опыт, это основа. Это главное», – заключил Сульшер.
- «Манчестер Юнайтед» прервал серию из 4 матчей АПЛ без побед.
- В таблице команда идет 5-й.
- На следующей неделе манчестерцы сыграют в Лиге чемпионов против «Аталанты».
Источник: твиттер Фабрицио Романо