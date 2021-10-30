Metaratings: «Спартак» объявит о трансфере Хлусевича 1 ноября

«Спартак» заключил контракт с полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем, утверждает Metaratings.

По информации источника, официально о сделке будет объявлено в понедельник, 1 ноября.

Соглашение игрока с московским клубом будет рассчитано до лета 2025 года.

Как и сообщалось ранее, «Спартак» заплатит за хавбека 3 миллиона евро.