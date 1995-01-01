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    Metaratings: «Спартак» объявит о трансфере Хлусевича 1 ноября

    «Спартак» заключил контракт с полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем, утверждает Metaratings.

    По информации источника, официально о сделке будет объявлено в понедельник, 1 ноября.

    Соглашение игрока с московским клубом будет рассчитано до лета 2025 года.

    Как и сообщалось ранее, «Спартак» заплатит за хавбека 3 миллиона евро.

    • Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
    • В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5161

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Эх, жаль парня. Закончил с футболом

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      Рейтинг: +2202

      Ден 781 5 минут назад

      Он просто голевую сделал в игре с Зенитом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13894

      Persona_non_Grata 6 минут назад

      Странный трансфер ... Что в нем такого разглядели " специалисты по кадрам " из Спартака ??? ...

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      Рейтинг: +1939

      Валерий1965 10 минут назад

      Спартак все делает для победы в чемпионате!))

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      Рейтинг: +311

      Форвард 79 15 минут назад

      3 ляма? Извините за что? Вот, что нынешний лимит делает! Бред какой то он и ляма не стоит.
      Рад был бы ошибится, но мне кажется это загубленное будущее еще одного лавочника или в лучшем случае арендника

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      Рейтинг: +23868

      slavutiq70 21 минуту назад

      Походу Федун решил . деньги для Заремы приберечь и обходиться вот такими покупками ... хотя зачем скупать весьма средних игроков ...пускай тогда с академии играют .

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      Рейтинг: +2426

      swot1205 25 минут назад

      много вопросов, но это ж Спартак

      0
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