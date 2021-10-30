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Metaratings: «Спартак» объявит о трансфере Хлусевича 1 ноября

30 октября 2021, 15:19
8

«Спартак» заключил контракт с полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем, утверждает Metaratings.

По информации источника, официально о сделке будет объявлено в понедельник, 1 ноября.

Соглашение игрока с московским клубом будет рассчитано до лета 2025 года.

Как и сообщалось ранее, «Спартак» заплатит за хавбека 3 миллиона евро.

  • Хлусевич выступает за «Арсенал» с 2018 года.
  • В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Хлусевич Даниил
Комментарии (8)
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swot1205
1635596563
много вопросов, но это ж Спартак
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slavа0508
1635596804
Походу Федун решил . деньги для Заремы приберечь и обходиться вот такими покупками ... хотя зачем скупать весьма средних игроков ...пускай тогда с академии играют .
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Форвард 79
1635597167
3 ляма? Извините за что? Вот, что нынешний лимит делает! Бред какой то он и ляма не стоит. Рад был бы ошибится, но мне кажется это загубленное будущее еще одного лавочника или в лучшем случае арендника
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Валерий1965
1635597458
Спартак все делает для победы в чемпионате!))
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Persona_non_Grata
1635597717
Странный трансфер ... Что в нем такого разглядели " специалисты по кадрам " из Спартака ??? ...
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Ден 781
1635597782
Он просто голевую сделал в игре с Зенитом
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Ганнибал Лектор
1635597944
Эх, жаль парня. Закончил с футболом
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Garrincha58
1635600273
это поддержка тульскому Арсеналу за победу над Зенитом, сделка хитрая но не придерёшься
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