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  • РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался от преследователей на шесть очков

РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался от преследователей на шесть очков

29 октября 2021, 20:53
180

«Зенит» во втором туре подряд разгромил клуб из Москвы. В этот раз проиграло «Динамо», забившее единственный гол с пенальти.

Действующий чемпион лидирует в таблице с шестиочковым отрывом. Динамовцы расположились строчкой ниже.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по голам (144).

100-й матч за «Зенит» провел защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся голом.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин (Кузнецов, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90+1), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Бязров, 90+1), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Шиманьски, 68).

Предупреждения: Вендел, 45+1; Караваев, 55; Ловрен, 62 – Скопинцев, 25; Фомин, 51; Захарян, 76; Ордец, 79.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (180)
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BarStep
1635530555
Матч нерв держал.. Достойный был сегодня у нас соперник, не то что в предыдущем туре.. С красивой победой!
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portero
1635530763
Семак поступил умно, наконец выпустив Дзюбу на уставшего соперника. Зенит с победой!
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Блямба
1635530773
Ну,есть ещё вопросы? Правильно. Здесь уже не скажешь,что "такое разобранное (динамо,спартак и пр.) только дурак не обыграет". Предвкушая гавканья.. А то ,что будет с Юве.. Это ,ребята,уже другая история..Что будет,то и будет. И это-не ваше уже дело. - --- Зенит,Спасибо!
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Муруал
1635530930
Красивая уверенная победа Зенита. Второй подряд московский клуб крупно обыгран, что немаловажно. Сделан весомый шаг к чемпионству. Поздравления и пожелания удачи и побед в ЛЧ!
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oyabun
1635531290
Питер, с победой! После сегодняшней игры поражение Спартака уже не кажется таким чудовищным. Нет, проблемы никуда не ушли и их придется тяжело и долго решать. Но, получается не настолько слабые соперники Зенита, а настолько силен по сравнению с ними питерский клуб.
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Алехсбургер.
1635531692
Удивили и порадовали. Все.От и До. До-это ваш ненавистный Дзюба. ну,а о двух бразильцах и говорить нечего. Сделали всех. А Клаудиньо действительно- Клад для Зенита. Динамо было достойным противником,в отличие...(не будем о грустном). Тем приятнее победа. --- А Карась,рыба хитрая...)))
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polt
1635531956
Хороший красивый футбол , но Зенит был сильней. А если бы еще и шедевр от Клаудиньо состоялся, было бы что то. У Зенита что то стало просматриваться, Динамо были хороши до 65 минуты, но не хватило. Зениту удачи с Ювентусом.
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knikos
1635532625
Карась - цучонок , блин ! Клада по ногам херачат почём зря , когда он соперников на кую вертит , а этот зеркальный карты не показывает . Клаудиньо - Клад Зенита , это точно кто-то выразился .
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Sancho010365
1635532841
Зенит и болельщики, с победой Вас! Всё по делу. Динамо играло, но в первом тайме допускали много неточных передач, чувствовался напряг поэтому Ордец и допустил ошибку в первом голе. Зенит победу заслужил, все старались и переиграли Динамо.
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Kollljan
1635533455
Надо признать, первый тайм у Динамо получился. Второй - они сдохли. Их счастье, что приняли только 4. Ожидал от матча большего. В смысле борьбы. Борьбы не получилось почти. Динамо не ровня Зениту.
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