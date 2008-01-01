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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался от преследователей на шесть очков

    «Зенит» во втором туре подряд разгромил клуб из Москвы. В этот раз проиграло «Динамо», забившее единственный гол с пенальти.

    Действующий чемпион лидирует в таблице с шестиочковым отрывом. Динамовцы расположились строчкой ниже.

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по голам (144).

    100-й матч за «Зенит» провел защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся голом.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 4:1 – Ракицкий, 85.

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин (Кузнецов, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90+1), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Бязров, 90+1), Азмун.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Шиманьски, 68).

    Предупреждения: Вендел, 45+1; Караваев, 55; Ловрен, 62 – Скопинцев, 25; Фомин, 51; Захарян, 76; Ордец, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии115
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      Рейтинг: +4044

      Semenycch 42 секунды назад

      На последней минуте Ерохина ментовская харя сбил ударом шипами сзади! Лысый грубости не заметил.

      0
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      Рейтинг: +1042

      Sancho010365 3 минуты назад

      Зенит и болельщики, с победой Вас! Всё по делу. Динамо играло, но в первом тайме допускали много неточных передач, чувствовался напряг поэтому Ордец и допустил ошибку в первом голе. Зенит победу заслужил, все старались и переиграли Динамо.

      4
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      Рейтинг: +1375

      Alex Y 6 минут назад

      Все таки упустили Зенит, не уж то интрига умерла((

      1
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      ...
      Рейтинг: +20

      Градус целс > Alex Y 37 секунд назад

      Что значит упустили? Просто большая разница в классе, и это видно в каждом фрагменте игры...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13995

      paracetamol 6 минут назад

      Шуню-плаксу выпускать на игру против Зенита противопоказано!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11272

      Литейный4 6 минут назад

      День напрасно не потрачен,
      Мусор снова отх...ячен.
      Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9762

      knikos 7 минут назад

      Карась - цучонок , блин ! Клада по ногам херачат почём зря , когда он соперников на кую вертит , а этот зеркальный карты не показывает . Клаудиньо - Клад Зенита , это точно кто-то выразился .

      4
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      Рейтинг: +13995

      paracetamol > knikos 5 минут назад

      Согласен, менты играли очень грубо!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4044

      Semenycch > knikos 2 минуты назад

      Полностью поддерживаю и все таки вынужден добавить, Клаудиньо пока не завелся на жесткую борьбу в Российской лиге. Он часто проигрывает соперникам в борьбе плечом в плечо, а после проигрыша выключается из игры. Пока он похож на порхающую талантливую бабочку, впрочем это не удивительно, такой жесткой борьбы на поле в Бразилии нет. Ему нужно время перестроиться психологически.

      0
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      Рейтинг: +13995

      paracetamol 9 минут назад

      Не 9-3, но тоже неплохо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11723

      житель СПб 9 минут назад

      В 1 тайме подумалось - что этот матч хорошая тренировка перед итальянцами... Но только в 1 тайме. Потом игра закончилась.

      2
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      Рейтинг: +690

      OOOVVV. 11 минут назад

      Класс есть класс. Динамо сопротивлялось до 1:1, прессинг не сработал, пропустив второй гол сломались. Зениту в РПЛ нет конкуренции.
      Гол Ракицкого украшение тура.

      6
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      Рейтинг: +2710

      ААМ 17 минут назад

      Комментаторам на Матч ТВ на болеть против Зенита так, что бы это было не так заметно и противно.

      4
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      Рейтинг: +1159

      Кронштадт65 > ААМ 13 минут назад

      а мне наоборот показалось, что они за Динамо топят.

      0
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      Рейтинг: +11723

      житель СПб > Кронштадт65 12 минут назад

      Он так и написал - просто очень "заумно" - что комментаторы настолько заметно за Динамо болеют - что это даже противно.

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