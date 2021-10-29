РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо» и оторвался от преследователей на шесть очков

«Зенит» во втором туре подряд разгромил клуб из Москвы. В этот раз проиграло «Динамо», забившее единственный гол с пенальти.

Действующий чемпион лидирует в таблице с шестиочковым отрывом. Динамовцы расположились строчкой ниже.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по голам (144).

100-й матч за «Зенит» провел защитник Ярослав Ракицкий, отметившийся голом.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Ловрен, Сутормин (Кузнецов, 90), Мостовой (Дзюба, 66), Барриос (Кравцов, 90+1), Вендел (Ерохин, 84), Клаудиньо (Бязров, 90+1), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров (Игбун, 86), Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин (Шиманьски, 68).

Предупреждения: Вендел, 45+1; Караваев, 55; Ловрен, 62 – Скопинцев, 25; Фомин, 51; Захарян, 76; Ордец, 79.

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