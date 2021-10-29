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  • Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

29 октября 2021, 09:28
12

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что карьеры Федора Смолова и Александра Кокорина могли сложиться иначе.

«Кокорин и Смолов по потенциалу, по технике должны были играть минимум в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок, уедет в Европу однозначно. Он сейчас хоть и уехал, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко.

  • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
  • Смолов забил 7 голов в 15 матчах за «Локо» в этом сезоне.

Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фиорентина Реал Барселона Ювентус Павлюченко Роман Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (12)
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vmonomah17
1635489744
Два русских балотелли. Один хоть успел одуматься, но сломался после чм2018
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Fusballer
1635490842
Федя в Реале и Барсе не играл, но пару голешников им забил)))
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ab15488
1635492735
Разве что на приставке
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PNZ1985
1635495162
Какому боюсь спросить потенциалу))? в ворота научатся пусть попадать! хотя уже поздно)
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Plyash
1635497129
Рома,похмельнись,дорогой.У нас и похлеще таланты не заиграли,к примеру - Максим Бузникин,Валерий Кечинов.Можно продолжать,но времени нет.
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Hektor 84
1635502665
Рома в том Тоттенхэме что ты играл их даже мячики подавать не доверили))) какая им барса с Реалом и тем более МЮ?
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Блямба
1635514878
Кто накатил на халяву "спящему гиганту"? Прёт как не из себя...)
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ВетеR
1635517726
Вместе с Павлюченко )
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Vitaga
1635520773
именно по потенциалу. когда были начинающими игроками. потом их испортили быстрые и легкие деньги. можно стало меньше тренироваться и на поле отбывать номер. в итоге превратились в обычных середнячков
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portero
1635522668
Думаю на Марсе должны играть в межгалактической сборной, Земля просто не их уровень...
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