Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что карьеры Федора Смолова и Александра Кокорина могли сложиться иначе.

«Кокорин и Смолов по потенциалу, по технике должны были играть минимум в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок, уедет в Европу однозначно. Он сейчас хоть и уехал, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко.