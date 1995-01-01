Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что карьеры Федора Смолова и Александра Кокорина могли сложиться иначе.

    «Кокорин и Смолов по потенциалу, по технике должны были играть минимум в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как все произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма.

    Когда Кокорин начинал молодым в «Динамо», я думал, что это будет топ-игрок, уедет в Европу однозначно. Он сейчас хоть и уехал, но лучше так не уезжать», — сказал Павлюченко.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Смолов забил 7 голов в 15 матчах за «Локо» в этом сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1301

      vmonomah17 8 секунд назад

      Два русских балотелли. Один хоть успел одуматься, но сломался после чм2018

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru