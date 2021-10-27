Примера. Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной», каталонцы идут девятыми

«Барселона» в очередном туре Примеры на выезде уступила выходцу из Сегунды «Райо Вальекано». У мадридцев забил Радамель Фалькао. Его команда поднялась на пятое место, а каталонцы идут девятыми.

«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» впервые с 2002 года.

В другой встрече «Севилья» не смогла обыграть другого участника Сегунды – «Мальорку».

Испания. Примера. 11-й тур

Райо Вальекано – Барселона – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фалькао, 30.

Мальорка – Севилья – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 22; 1:1 – Ламела, 73.

Удаления: Коста, 90+2 – нет.

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