Примера. Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной», каталонцы идут девятыми

Фалькао к нам не поехал епты
до сих пор накидывает дядя! красава!
а Барселона пусть дальше довольствуется Депаем
помню как мне фанаты ваши доказывали что он топ))
только на деле он даже хуже Гризмана)
«Барселона» в очередном туре Примеры на выезде уступила выходцу из Сегунды «Райо Вальекано». У мадридцев забил Радамель Фалькао. Его команда поднялась на пятое место, а каталонцы идут девятыми.
«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» впервые с 2002 года.
В другой встрече «Севилья» не смогла обыграть другого участника Сегунды – «Мальорку».
Испания. Примера. 11-й тур
Райо Вальекано – Барселона – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Фалькао, 30.
Мальорка – Севилья – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Санчес, 22; 1:1 – Ламела, 73.
Удаления: Коста, 90+2 – нет.