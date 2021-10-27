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    Примера. Фалькао принес «Райо Вальекано» победу над «Барселоной», каталонцы идут девятыми

    «Барселона» в очередном туре Примеры на выезде уступила выходцу из Сегунды «Райо Вальекано». У мадридцев забил Радамель Фалькао. Его команда поднялась на пятое место, а каталонцы идут девятыми.

    «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» впервые с 2002 года.

    В другой встрече «Севилья» не смогла обыграть другого участника Сегунды – «Мальорку».

    Испания. Примера. 11-й тур

    Райо Вальекано – Барселона – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фалькао, 30.

    Мальорка – Севилья – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 22; 1:1 – Ламела, 73.

    Удаления: Коста, 90+2 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 21:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3652

      FENIX-SL 10 минут назад

      Фалькао к нам не поехал епты
      до сих пор накидывает дядя! красава!

      а Барселона пусть дальше довольствуется Депаем
      помню как мне фанаты ваши доказывали что он топ))
      только на деле он даже хуже Гризмана)

      0
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      Рейтинг: +1374

      Alex Y 1 час назад

      Ну бывает у Интера и Милана в кризисе лет 10 были и то с финансами до сих пор не так хорошо, придется бороть за ЛК или ЛЕ пока что

      1
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      Рейтинг: +384

      Drapik 1 час назад

      Пришло время Барсе сделать каминг аут

      1
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      Рейтинг: +53580

      portero 2 часа назад

      Барса пробивает дно, после нового года может разгонят состав и тренера...

      0
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      Рейтинг: +11204

      DeStar 2 часа назад

      беда..

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