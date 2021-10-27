Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.
21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.
«Горжусь тобой», – написал Гризманн в твиттере.
- Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
- Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
- Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство
«Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут
Источник: твиттер Антуана Гризманна