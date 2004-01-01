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    Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

    21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

    «Горжусь тобой», – написал Гризманн в твиттере.

    • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство

    «Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Антуана Гризманна

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии25
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      Рейтинг: +348

      Вонючая бомжарня 2 часа назад

      Ну, а наши геи поддерживают исключительно отечественного производителя и гордятся флагманом российского ЛГБТ-движения гей-клубиком бЗденит

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -171

      Suvorov51 > Вонючая бомжарня 1 час назад

      да нет. там не геи там ****** сты

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Drapik 2 часа назад

      Мастера прославляются игрой в футбол, а Джош ******** - камингаутом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21911

      bset 2 часа назад

      Вообще-то Дзюба с Азмуном каминг-аут совершили раньше

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23830

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну долбите в зад друг друга и долбите . всем в принципе похер . но зачем кричать об своей болезни на весь мир .....нахера молодёжь с панталыку сбивать ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1438

      Maxi_7 > slavutiq70 31 минуту назад

      Затем, что ни один психически больной человек не считает себя больным и хочет чтобы все вокруг его считали нормальным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чаппай 2 часа назад

      Геи это геи, а пидо.асы внизу в комментариях

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -171

      Suvorov51 > чаппай 1 час назад

      согласен с *********

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1824

      almanev 2 часа назад

      Скоро окажется, что педофилия это тоже норма

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      nelez 2 часа назад

      Блин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7968

      "supermax" 2 часа назад

      ну вот только про п и д о р о в нам и не хватало информации

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ждем когда Зюба поддержит теперь...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5394

      sochi-2013 > R_a_i_n 2 часа назад

      Предводитель? Дзюбу в свой клуб пытаешься затащить?
      Вас здесь уже семеро, сейчас еще подтянутся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5394

      sochi-2013 > sochi-2013 21 минуту назад

      уже 1+9 Шалунишки!

      0
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      Рейтинг: +10675

      Cleaner 2 часа назад

      Антуан тоже из ЭТИХ???...(

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      Рейтинг: +6101

      vladik12 > Cleaner 2 часа назад

      Ну какой это мрак и дикость... Считать поддержавших тоже геями.

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      Рейтинг: +382

      Drapik > Cleaner 2 часа назад

      тоже

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      Рейтинг: +6101

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      Да какая разница, кто с кем долбится). Это их личная жизнь.

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      Рейтинг: +10675

      Cleaner > vladik12 1 час назад

      Извращенцы...(

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