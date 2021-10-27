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  • Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

27 октября 2021, 15:28
35

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

«Горжусь тобой», – написал Гризманн в твиттере.

  • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
  • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
  • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство

«Горд заявить, что я гей». Игрок «Аделаиды» Кавалло – первый профессиональный футболист, сделавший каминг-аут

Источник: твиттер Антуана Гризманна
Испания. Примера Атлетико Аделаида Юнайтед Гризманн Антуан
Комментарии (35)
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Ганнибал Лектор
1635338162
Ну приехали, сейчас перед слабозадыми начнут на колено вставать. Тьфу!
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R_a_i_n
1635339449
Ждем когда Зюба поддержит теперь...
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"supermax"
1635339814
ну вот только про п и д о р о в нам и не хватало информации
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almanev
1635340924
Скоро окажется, что педофилия это тоже норма
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slavа0508
1635341085
Ну долбите в зад друг друга и долбите . всем в принципе похер . но зачем кричать об своей болезни на весь мир .....нахера молодёжь с панталыку сбивать ...
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Drapik
1635341384
Мастера прославляются игрой в футбол, а Джош ******** - камингаутом
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Sedoi_Goblin
1635350109
Вот если бы он сказал «Горжусь тобой,противный..», то точно были бы неприятности.)) А так.. По ящику такие натуралы выступают и жизни учат,уууу!!! А в магазин придешь,все их п*дор*ми называют))) Где правда,брат??)))
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Лфшт
1635352656
Пи-дар-ы всегда гордятся друг дружкой
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Dr.Metal
1635356127
Оооооой, Гризман, да тебе грошь цена
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polt
1635357054
Гризман сдох,... для меня.
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