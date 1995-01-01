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    Пять фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после матча с «Зенитом»

    В полиции сообщили о задержании пяти болельщиков «Спартака», приехавших на игру 12-го тура РПЛ против «Зенита».

    «К административной ответственности привлечены пятеро зрителей. По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    В отношении двоих фанатов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

    • Ранее сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
    • «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
    • «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.

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    Источник: РБК

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