Пять фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после матча с «Зенитом»

В полиции сообщили о задержании пяти болельщиков «Спартака», приехавших на игру 12-го тура РПЛ против «Зенита».

«К административной ответственности привлечены пятеро зрителей. По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении двоих фанатов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.