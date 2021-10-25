Пять фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после матча с «Зенитом»

В полиции сообщили о задержании пяти болельщиков «Спартака», приехавших на игру 12-го тура РПЛ против «Зенита».
«К административной ответственности привлечены пятеро зрителей. По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В отношении двоих фанатов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
- Ранее сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
- «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
- «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.
Источник: РБК