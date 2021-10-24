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    «Спартак» потерпел 200-е поражение в чемпионате России. Чаще проигрывали только 6 команд

    «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура РПЛ.

    Для московской команды это 200-е поражение в чемпионате России.

    Чаще спартаковцев в турнире проигрывали только «Алания» (201), «Локомотив» (206), ЦСКА (221), «Динамо» (266), «Крылья Советов» (345) и «Ростов» (347).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2021 22:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17925

      JTherry 1 час назад

      если учесть, что зенит сезонов 5 в ФНЛ ошивался, то статистика не самая плохая...) догонят и перегонят, всему - свое время... а конюшня - по поражениям впереди нас, а днище вообще в 29 сезонах - впереди планеты всей...)))))

      0
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      Рейтинг: +11560

      житель СПб 1 час назад

      Вот и рекорд к юбилею... Аланию - придется обгонять?

      1
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      Рейтинг: +2710

      R_a_i_n 2 часа назад

      остальные команды в в это время прозябали в подвалах

      2
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      Рейтинг: +10569

      Cleaner 2 часа назад

      Дзюба с Веретенниковым сравнялся. И Спартак себе юбилейное 200-ое поражение организовал. Да какое КРАСИВОЕ!

      2
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      Рейтинг: +1771

      Niko 2 часа назад

      Ни о чем статистика

      2
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      Рейтинг: +30173

      oyabun 2 часа назад

      Идиотская статистика, ровным счетом ничего не отображающая.

      3
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      Рейтинг: +5103

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Звонкая вышла юбилейная пощёчина

      2
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      Рейтинг: +22135

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Это мощные удары в пятаки, в итоге сотрясение мозга у свиней.

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      Рейтинг: +937

      Микояновский мясокомбинат > vladimir-7 1 час назад

      Мозга нет...
      Трясутся только уши)))

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