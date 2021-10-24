«Спартак» потерпел 200-е поражение в чемпионате России. Чаще проигрывали только 6 команд

если учесть, что зенит сезонов 5 в ФНЛ ошивался, то статистика не самая плохая...) догонят и перегонят, всему - свое время... а конюшня - по поражениям впереди нас, а днище вообще в 29 сезонах - впереди планеты всей...)))))
«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в матче 12-го тура РПЛ.
Для московской команды это 200-е поражение в чемпионате России.
Чаще спартаковцев в турнире проигрывали только «Алания» (201), «Локомотив» (206), ЦСКА (221), «Динамо» (266), «Крылья Советов» (345) и «Ростов» (347).