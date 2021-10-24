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  • Дзюба не попал в старт «Зенита» на матч со «Спартаком»; Кофрие, Рассказов, Промес сыграют у москвичей

Дзюба не попал в старт «Зенита» на матч со «Спартаком»; Кофрие, Рассказов, Промес сыграют у москвичей

24 октября 2021, 17:53
33

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Промес Квинси Рассказов Николай Кофрие Максимилиано
Комментарии (33)
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Блямба
1635087534
Ловрен и Рассказов.. Уже 1-1.
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порт
1635088114
Кроме Дзюбы, ещё восемь человек из заявки не попали в стартовый состав.
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Ганнибал Лектор
1635088381
Максименко, Рассказов, Зобнин - всё, я спокоен за результат. Один Ловрен настораживает
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Боцман59rus
1635089135
_ Зобнина на фланг, в центр Умяров(если здоров) на худой конец Хендрикс (спасибо Попову гандому за него) ... а вообще полный ахтунг, такой жопы с составом на моей памяти давно не было. Еще и Тимофеев вспомнился, ушедший в Терек, точно не хуже Романа ...
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Александр Виктрович
1635089163
Ну че, реббята, Дзюбинье снова шлифует скамью! Наконец даже Семак понял, что седовласый тролль давно уже не тот! Клаудиньо - в сборную России , в помощь Валере...до следующего матча успеют оформить, спартаку - победы 2:0!
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VVM1964
1635089410
Состав не просто тревожит , а пробуждает нервный тик , что то мне уже нехорошо - пойду налью себе рюмочку успокоительного (((
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haxxproxx
1635089750
Бомжи должны легко проходить гей-клуб, удачи!
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NewLife
1635089826
Руй, скажи Коле, чтобы даже и не думал бегать дальше своей штрафной.
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Spirit_78
1635090263
Вперёд, Зенит!
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Дедуктор
1635091170
Не надейтесь что Рассказов опять нагадит. Это не Лестер. Скорости не те. С РПЛ-пешеходами Рассказик легко управится.
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