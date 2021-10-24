Дзюба не попал в старт «Зенита» на матч со «Спартаком»; Кофрие, Рассказов, Промес сыграют у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.
«Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.
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Источник: РПЛ