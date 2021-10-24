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    Дзюба не попал в старт «Зенита» на матч со «Спартаком»; Кофрие, Рассказов, Промес сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Зенит»: Крицюк, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

    «Спартак»: Максименко, Кофрие, Рассказов, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Хендрикс, Мельников, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии42
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      Рейтинг: +225

      veksill 42 минуты назад

      уже даже семак дзюбу на скамейку сажает) ибо безполезный

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 52 минуты назад

      Какая боль, какая боль: Зенит-Спартак 4:0.... А тут накосячили Джикия и Максименко на пару...

      0
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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 53 минуты назад

      Не успеваешь отойти на несколько минут - а Спартаку уже 3-й забивают!?

      0
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      Рейтинг: +7912

      GoLenaStop 1 час назад

      Треха! Браво!
      Игра вроде бы сделана. Но.. раненый кабан опасен!

      0
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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      27 минута: поехали 2-й раз!! Но Максименко здесь не виноват. Скорее - защитники, но и их я здесь винить не хочу. Гол - шикарный!

      1
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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      Ну и где ЖК Соболеву на 21 минуте (за удары руками по позвоночнику сзади. опасная игра..)?! Чистяков травмирован, встал с трудом... В конце матча подсчитаю количество не объявленных ЖК Спартаку...

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      Поехали!! Поехали!! Зенит - молодцы, а Максименко - не спас...

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      16 минута: удар по ногам сзади Барриусу, срыв атаки - ЖК нет...

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      Джикия - браво! Не только голы забивает, но и за вратаря работает!

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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      Судьи подыгрывают Зениту, любят кричать?! Уже на 5 минуте настрой судей в пользу Спартака понятен. Не поставлен пенальти - да. за толчок рукой в штрафной на 6 минуте (по формальным основаниям?), на дана желтая на 4 минуте - за явное хватание за футболку, было еще одно явное нарушение, проигнорированное судьей. ПОЭТОМУ: когда судья поймет, что слишком много накосячил в пользу Спартака, и начнет делать ответные реверансы в сторону Зенита (у нас именно так судить любят!) - учтите, откуда это.

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