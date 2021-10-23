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  • Игнашевич – об Акинфееве: «Лучший вратарь, с которым я играл»

Игнашевич – об Акинфееве: «Лучший вратарь, с которым я играл»

23 октября 2021, 12:27
1

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Лучший вратарь, с которым я играл. За 14 лет у нас с ним было много серий пенальти – кубки, сборные, – и все мы выиграли. Только последнюю, с хорватами, проиграли. Это говорит о высоком уровне.

И статистика в чемпионате России как вратаря говорит сама за себя. Феноменальный вратарь», – сказал Игнашевич.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Игнашевич выступал за московский клуб с 2004 по 2018 год.
  • Также они вместе играли за сборную России с 2003 по 2018 год.

Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

Источник: Ютуб-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1634986195
Так ты играл с ним практически всю карьеру(не считая КС и ЛОКО), что в ЦСКА и в сборной...
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