Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Игнашевич – об Акинфееве: «Лучший вратарь, с которым я играл»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

    «Лучший вратарь, с которым я играл. За 14 лет у нас с ним было много серий пенальти – кубки, сборные, – и все мы выиграли. Только последнюю, с хорватами, проиграли. Это говорит о высоком уровне.

    И статистика в чемпионате России как вратаря говорит сама за себя. Феноменальный вратарь», – сказал Игнашевич.

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Игнашевич выступал за московский клуб с 2004 по 2018 год.
    • Также они вместе играли за сборную России с 2003 по 2018 год.

    Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

    Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Балтики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1801

      LOKOfanatik19 3 часа назад

      Так ты играл с ним практически всю карьеру(не считая КС и ЛОКО), что в ЦСКА и в сборной...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67898
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru