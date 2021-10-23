Игнашевич – об Акинфееве: «Лучший вратарь, с которым я играл»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
«Лучший вратарь, с которым я играл. За 14 лет у нас с ним было много серий пенальти – кубки, сборные, – и все мы выиграли. Только последнюю, с хорватами, проиграли. Это говорит о высоком уровне.
И статистика в чемпионате России как вратаря говорит сама за себя. Феноменальный вратарь», – сказал Игнашевич.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Игнашевич выступал за московский клуб с 2004 по 2018 год.
- Также они вместе играли за сборную России с 2003 по 2018 год.
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Источник: Ютуб-канал «Балтики»