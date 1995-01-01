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    Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не исключил, что состав его команды пополнит бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков.

    «Взять Жиркова? Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос. Причем не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город.

    Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в «Балтике», мы должны создать ему условия.

    Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться – в другой город, потому что только там натуральное поле, играем мы в четвертой локации, то Юра хорошенько подумает», – считает Игнашевич.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».
    • «Химки» подписывать 38-летнего футболиста не собираются.

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    Источник: Ютуб-канал «Балтики»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22082

      vladimir-7 28 минут назад

      А может быть Ю. Жиркова, как футболиста, такое разнообразие в ежедневной жизни устроит, но зато постоянно в игре и спортивной
      форме.

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