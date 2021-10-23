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  • Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

23 октября 2021, 09:20
3

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не исключил, что состав его команды пополнит бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Взять Жиркова? Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос. Причем не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город.

Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в «Балтике», мы должны создать ему условия.

Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться – в другой город, потому что только там натуральное поле, играем мы в четвертой локации, то Юра хорошенько подумает», – считает Игнашевич.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».
  • «Химки» подписывать 38-летнего футболиста не собираются.

Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

Источник: Ютуб-канал «Балтики»
Россия. ФНЛ Балтика Жирков Юрий Игнашевич Сергей
Комментарии (3)
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vladimir-7
1634979840
А может быть Ю. Жиркова, как футболиста, такое разнообразие в ежедневной жизни устроит, но зато постоянно в игре и спортивной форме.
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Venom888
1635011152
Юрка, ай да к нам в Калининград, завершать карьеру))
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baltica
1635076694
Не надо нам столько старых "Коней"!
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