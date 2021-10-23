Игнашевич – о Жиркове в «Балтике»: «Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не исключил, что состав его команды пополнит бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков.

«Взять Жиркова? Я только за, уже немного обсудил с ним этот вопрос. Причем не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город.

Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в «Балтике», мы должны создать ему условия.

Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться – в другой город, потому что только там натуральное поле, играем мы в четвертой локации, то Юра хорошенько подумает», – считает Игнашевич.

В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

«Химки» подписывать 38-летнего футболиста не собираются.

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