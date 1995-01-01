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    Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что, будучи игроком, мог оказаться в «Спартаке». Его такой вариант не привлек.

    «Предложение о переходе от «Спартака» было, когда главным тренером был Валерий Карпин. Мне в шутку это все преподнесли в клубе. Мы просто посмеялись и решили даже не отвечать на него», – сказал Игнашевич.

    • С 2004 по 2018 год защитник выступал за ЦСКА.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • Игнашевич принял «Балтику» в октябре.

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    Источник: ютуб-канал «Балтики»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21499

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера знал что делал. Какие тут могут быть шутки.

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