Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что, будучи игроком, мог оказаться в «Спартаке». Его такой вариант не привлек.

«Предложение о переходе от «Спартака» было, когда главным тренером был Валерий Карпин. Мне в шутку это все преподнесли в клубе. Мы просто посмеялись и решили даже не отвечать на него», – сказал Игнашевич.