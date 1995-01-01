Игнашевич: «При Карпине «Спартак» делал по мне предложение»

Валера знал что делал. Какие тут могут быть шутки.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что, будучи игроком, мог оказаться в «Спартаке». Его такой вариант не привлек.
«Предложение о переходе от «Спартака» было, когда главным тренером был Валерий Карпин. Мне в шутку это все преподнесли в клубе. Мы просто посмеялись и решили даже не отвечать на него», – сказал Игнашевич.
- С 2004 по 2018 год защитник выступал за ЦСКА.
- С командой он брал Кубок УЕФА.
- Игнашевич принял «Балтику» в октябре.