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    Семин подарил болельщику серебряную медаль РПЛ за сезон-2019/20

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил медаль за итоговое второе место в чемпионате России-2019/20.

    74-летнему специалисту вручили награду перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

    Семин забрал серебряную медаль, а затем подарил ее одному из болельщиков на трибунах.

    • «Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.
    • Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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