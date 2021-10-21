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  • Семин подарил болельщику серебряную медаль РПЛ за сезон-2019/20

Семин подарил болельщику серебряную медаль РПЛ за сезон-2019/20

21 октября 2021, 22:52
8

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил медаль за итоговое второе место в чемпионате России-2019/20.

74-летнему специалисту вручили награду перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Семин забрал серебряную медаль, а затем подарил ее одному из болельщиков на трибунах.

  • «Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.
  • Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1634847808
Очень провокационный тон статьи. Не имеющий ничего общего с сутью основного события. Заслуженные поздравления и долгих лет Юрию Палычу , спасибо текущему руководству Локомотива за правильный , порядочный поступок.
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Guinnesss
1634848255
Молодец Палыч!
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slavа0508
1634848364
Этим Палыч . показал своё отношению . к руководству Локо ....
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житель СПб
1634848944
Очень некрасивый поступок! Не хочешь получать медаль - не получай. А так... Просто отомстил - через имидж своего клуба. А еще говорил красивые слова... Не ожидал от него...
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Sancho010365
1634851951
Палыч получил медаль за второе место в чемпионате, потому что уважает клуб, футболистов и болельщиков команды. Он чтит традиции московского Локомотива. Он личность, отдал пол жизни Локомотиву и поступил так, как подсказало ему сердце.
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d с
1634891880
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zigbert
1634915690
Можно его осуждать за этот поступок. Но руководству Локомотива такое не понравится. Болельщик же наверняка будет доволен.
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