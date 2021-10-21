Семин подарил болельщику серебряную медаль РПЛ за сезон-2019/20

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил медаль за итоговое второе место в чемпионате России-2019/20.
74-летнему специалисту вручили награду перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».
Семин забрал серебряную медаль, а затем подарил ее одному из болельщиков на трибунах.
- «Локомотив» не продлил контракт с тренером в мае 2020 года.
- Ранее Семина не приглашали на награждение из-за конфликта с предыдущим руководством клуба.
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Источник: «Бомбардир»