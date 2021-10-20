⚡ Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль

«Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Все четыре мяча в составе «Лестера» забил замбиец Патсон Дака.

Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев. Это его первые голы в карьере в еврокубках. Нападающий Джордан Ларссон забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне.

«Спартак» опустился на третье место в группе С. «Лестер» поднялся на вторую строчку.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур

Спартак (Россия) – Лестер (Англия) – 3:4 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 11; 2:0 – Ларссон, 44; 2:1 – Дака, 45; 2:2 – Дака, 48; 2:3 – Дака, 54; 2:4 – Дака, 79; 3:4 – Соболев, 84.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Соболев, Ларссон (Ломовицкий, 89).

«Лестер»: Шмейхель, Перейра (Олбрайтон, 59), Сеюнджу, Эванс (Вестергорд, 82), Амарти, Томас (Бертранд, 82), Мэддисон, Тилеманс (Чодури, 65), Сумаре, Дака, Ихеаначо.

Предупреждения: Литвинов, 33; Ломовицкий, 90+5 – Перейра, 30; Сумаре, 89.

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