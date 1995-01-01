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    ⚡ Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль

    «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Все четыре мяча в составе «Лестера» забил замбиец Патсон Дака.

    Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев. Это его первые голы в карьере в еврокубках. Нападающий Джордан Ларссон забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне.

    «Спартак» опустился на третье место в группе С. «Лестер» поднялся на вторую строчку.

    Лига Европы. Группа C. 3-й тур

    Спартак (Россия) – Лестер (Англия) – 3:4 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 11; 2:0 – Ларссон, 44; 2:1 – Дака, 45; 2:2 – Дака, 48; 2:3 – Дака, 54; 2:4 – Дака, 79; 3:4 – Соболев, 84.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Соболев, Ларссон (Ломовицкий, 89).

    «Лестер»: Шмейхель, Перейра (Олбрайтон, 59), Сеюнджу, Эванс (Вестергорд, 82), Амарти, Томас (Бертранд, 82), Мэддисон, Тилеманс (Чодури, 65), Сумаре, Дака, Ихеаначо.

    Предупреждения: Литвинов, 33; Ломовицкий, 90+5 – Перейра, 30; Сумаре, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии101
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      Рейтинг: +30085

      oyabun 14 секунд назад

      Можно сколько угодно ругать игру Рассказова, Зобнина, других наших. Ну нет у нас игроков уровня Даки, Тилеманса, Варди! И никогда хозяин нам таких не купит. Так что персонально ругать кого то нет смысла. За исключением пожалуй игры Максименко - деградирует парень, а тренер трусливо боится заменить его в воротах на Селихова. Видимо кто то сверху дал команду "Максименко не трогать"! Селихов с таким недоверием к нему уйдеи зимой и правильно сделает. Всех в Спартаке устраивает, что вратарь у нас не выручает.

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      Рейтинг: +203

      Отжогин 57 секунд назад

      Ну-с, так правду - на стол! Те, кому красно-белый ромб зашоривает глаза и мозги выключает, можно рвать одежды и, в грудь себя бия, вопить, "штонисвизло". Адекватный народ обязан признать: соперник, играющий в одном чемпионате с обоими Манчестерами, Челси и Ливерпулем, сделал "Спартак" будто малышей, с форой и, даже "в ентригу" поигравши, дабы хозяйский стадион ушел домой не в конченом настроении. За что мясным и нужно сказать гостям: "Сенька, бери мяч!" (Thank you very much).

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      Рейтинг: +2538

      R_a_i_n 1 минуту назад

      В центре поля просто зияет чёрная дыра. Зобнин как был слабым звеном, так и остался. Нету сильной средней линии. Рассказов должен в ближайшее окно покинуть клуб навсегда. Спасибо ему и всего хорошего. Зимой искать СИЛЬНЫХ игроков в центр поля. Креатив весь исключительно от индивидуальных действий Мозеса. Этого мало. Федун с Заремой казлы.

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      Рейтинг: +715

      Cromathaar 4 минуты назад

      Поздравим же Рассказова с хет-триком!

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      Рейтинг: +2538

      R_a_i_n > Cromathaar 42 секунды назад

      да даже с покером

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      Рейтинг: +25678

      Боцман59rus 4 минуты назад

      _ нужна петиция в UEFA о переносе еврокубковых встреч спартака на пятницу, по причине отсутствия какого - либо желания, после постоянных сливов КБ, на просмотр других матчей>))

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      Рейтинг: +496

      вальтер79 4 минуты назад

      достойно проиграли

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      Рейтинг: +4659

      Виталий Орехов 5 минут назад

      Уважаемые футболисты ВСЕХ клубов РПЛ! От лица болельщиков, хотелось бы напомнить Вам, что в футболе играют 2(!) тайма по 45 минут! Спасибо!

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      Рейтинг: +1483

      Enter2006 6 минут назад

      А как хорошо начиналось, потом сил уже не осталось? Физики нет, дотянуть на кондиции хорошей до конца матча не могут, харе бухать перед матчами.

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      Рейтинг: +1037

      wobaekat 8 минут назад

      Дака сделал покер, Соболев - полупокер

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      Рейтинг: +7896

      GoLenaStop 8 минут назад

      Дак,а Пацан сделал покер на поле хозяина при 2-0...
      Может, Спартаку стоит поискать среди коренных жителей Москвы "отцов из Замбии"?
      Спартак, ну как же так ?
      ...А, ведь как дышал, как дышал...И оказался полный "как" в защите.
      Оччень жаль.
      Удачи!

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      Рейтинг: +12530

      ilichkadr > GoLenaStop 12 минут назад

      Отодрали во всех позах, даже фамилию не спросили...........

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