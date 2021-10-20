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  • ⚡ Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль

⚡ Лига Европы. «Спартак» проиграл «Лестеру» – 3:4. Дака сделал покер, у Соболева дубль

20 октября 2021, 19:25
196

«Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Все четыре мяча в составе «Лестера» забил замбиец Патсон Дака.

Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев. Это его первые голы в карьере в еврокубках. Нападающий Джордан Ларссон забил первый гол за «Спартак» в этом сезоне.

«Спартак» опустился на третье место в группе С. «Лестер» поднялся на вторую строчку.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур

Спартак (Россия) – Лестер (Англия) – 3:4 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 11; 2:0 – Ларссон, 44; 2:1 – Дака, 45; 2:2 – Дака, 48; 2:3 – Дака, 54; 2:4 – Дака, 79; 3:4 – Соболев, 84.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Соболев, Ларссон (Ломовицкий, 89).

«Лестер»: Шмейхель, Перейра (Олбрайтон, 59), Сеюнджу, Эванс (Вестергорд, 82), Амарти, Томас (Бертранд, 82), Мэддисон, Тилеманс (Чодури, 65), Сумаре, Дака, Ихеаначо.

Предупреждения: Литвинов, 33; Ломовицкий, 90+5 – Перейра, 30; Сумаре, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Лестер
Комментарии (196)
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Kollljan
1634747344
Команды соревновались в том, кто окажется дырявей. Спартак победил! С победой Спартак!
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Persona_non_Grata
1634747348
Не буду закидывать Спартак камнями - с таким обескровленным составом сумели дать бой Лестеру - МОЛОДЦЫ !!! Бились , как могли - но увы силы не равны ((( И СКОРОСТЬ И ФИЗИКА И ТЕХНИКА увы у Лестера (((
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insider_retro
1634747516
Дубль покеру не соперник :)) А по результату - годится...
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oyabun
1634747663
Увы, Чуда не случилось, хотя казалось оно было так близко. Но за команду не стыдно. Играли на своем уровне вполне неплохо. Просто уровни команд несопоставимы. Лестер техничнее, быстрее, грамотнее и допускает намного меньше ошибок. Ну а что позитивного можно вынести из игры Спартака? Наконец то начали забивать наши нападающие. ))
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Frankfurt Am Main
1634748278
ничего на туманном альбионе оте.бём
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Cromathaar
1634748518
Поздравим же Рассказова с хет-триком!
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oyabun
1634748915
Можно сколько угодно ругать игру Рассказова, Зобнина, других наших. Ну нет у нас игроков уровня Даки, Тилеманса, Варди! И никогда хозяин нам таких не купит. Так что персонально ругать кого то нет смысла. За исключением пожалуй игры Максименко - деградирует парень, а тренер трусливо боится заменить его в воротах на Селихова. Видимо кто то сверху дал команду "Максименко не трогать"! Селихов с таким недоверием к нему уйдет зимой и правильно сделает. Всех в Спартаке устраивает, что вратарь у нас не выручает.
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житель СПб
1634750298
Кстати, Витория говорил, что забьют 2-3 мяча! И ведь забили. Так что не все так плохо. Надо видеть хорошее!
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NewLife
1634750723
Конечно, надо ужесточать лимит и в ноги кланяться мудко и чабану. Тогда рассаказовы будут феерить во всех клубах РПЛ и в сборной.
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zigbert
1634754309
Разница в классе команд заметна. Спартаку надо было сыграть более гибко после второго забитого мяча. Идут последние секунды тайма а в обороне такой провал. А ведь выйти на второй тайм при счете 2:0 было бы совсем другое дело.Очень легко получались у англичан проходы к воротам. Тилеманс особенно отличался острыми передачами. А Дака вообще был неудержим.
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