Спартак - Лестер

Лига конференций как наиболее оптимистичный прогноз для обоих клупов, сейчас пытающихся играть в лиге Европы. Им на смену попытается прыгнуть сенит.
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|3
|1
|2
|10:9
|+1
|10
|2.
|Наполи
|6
|3
|1
|2
|15:10
|+5
|10
|3.
|Лестер
|6
|2
|2
|2
|12:11
|+1
|8
|4.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|4:11
|-7
|6
Обидно, но справедливости ради с такой игрой в обороне брать очки было бы наивно
Владислав Журин, Вы за кого болеете????? По Вашем комментариям можно сделать вывод, что за англичан.это очень печально(((, читать комментарии трансляции и видеть как вы предвзято пишите в пользу "лестера". Если Вы такой противник нашей, всеми любимой команды, стоил ли Вам вообще комментировать матчи "Спартака"??? Мне лично не приятно и оскорбительно читать какие то "язвительные" комментарии в сторону Спартака от россиянина, который наоборот должен поддерживать наш российский клуб. Трансляции с Вашим участием больше смотреть не буду!!!
Соболев маладца !!!
А Дака каков!!!
Да с таким Рассказовым и Кокорин смог бы молодость вспомнить
Рассказов дно, а так достойная игра, не хватает глубины состава
Про глубину состава, я не знаю, но, Шмейхель был на "расслабухе".
А счастье было так близко!
Фух, норм...