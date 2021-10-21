Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Материалы

Спартак - Лестер

20.10.2021, Среда, 17:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 3 тур Спартак - Лестер
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
...
  • ...
    Рейтинг: +64

    Ольгерт 21 октября 2021, 16:00

    Лига конференций как наиболее оптимистичный прогноз для обоих клупов, сейчас пытающихся играть в лиге Европы. Им на смену попытается прыгнуть сенит.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 20 октября 2021, 21:08

    Обидно, но справедливости ради с такой игрой в обороне брать очки было бы наивно

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12

    PosTam 20 октября 2021, 19:46

    Владислав Журин, Вы за кого болеете????? По Вашем комментариям можно сделать вывод, что за англичан.это очень печально(((, читать комментарии трансляции и видеть как вы предвзято пишите в пользу "лестера". Если Вы такой противник нашей, всеми любимой команды, стоил ли Вам вообще комментировать матчи "Спартака"??? Мне лично не приятно и оскорбительно читать какие то "язвительные" комментарии в сторону Спартака от россиянина, который наоборот должен поддерживать наш российский клуб. Трансляции с Вашим участием больше смотреть не буду!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +479

    FCLM_FCRM 20 октября 2021, 19:40

    Молодцы, спартачи. Достойно отыграли

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 20 октября 2021, 19:37

    Соболев маладца !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 20 октября 2021, 19:36

    А Дака каков!!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 > bomilazdeshnii 20 октября 2021, 21:06

    Да с таким Рассказовым и Кокорин смог бы молодость вспомнить

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +199

    Arturashvilli 20 октября 2021, 19:34

    Рассказов дно, а так достойная игра, не хватает глубины состава

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > Arturashvilli 20 октября 2021, 19:38

    Про глубину состава, я не знаю, но, Шмейхель был на "расслабухе".

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 20 октября 2021, 19:33

    А счастье было так близко!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +66

    RUS31 20 октября 2021, 19:26

    Фух, норм...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1407

    DemSerg 20 октября 2021, 19:26

    И поделом!

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 