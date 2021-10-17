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  • РПЛ. ЦСКА обыграл в гостях «Урал» и поднялся в зону еврокубков

РПЛ. ЦСКА обыграл в гостях «Урал» и поднялся в зону еврокубков

17 октября 2021, 15:54
52

ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил «Урал». Москвичи не проигрывают этому сопернику в чемпионате России с 1995 года.

ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Локомотив». «Урал» идет в зоне переходных матчей.

У ЦСКА серия из семи матчей без поражений.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эджуке, 52.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви (Максименко, 74), Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Бийол, Мухин (Кучаев, 85), Зайнутдинов (Чалов, 67), Заболотный, Эджуке (Васин, 85).

Предупреждения: Гогличидзе, 62 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА
Комментарии (52)
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3meeeD
1634475394
Эджуке,как и Муса в свое время,набирает обороты.
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CSKA57
1634475754
Ребята, с победой!
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slavа0508
1634475790
С победой армейцев !!!Потихонечку . потихонечку . подымаетесь по таблице ...
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garet12222
1634476771
Судейка заряжен был. Пенку 100% не поставил. хотя если бы уральцы рукой так сыграли, то даже вар не пошел бы смотреть
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mamba9090909
1634479320
Очки на табло, а игра рукой была чистая. Судья подыграл армейцам. Потом признают ошибку судьи, поставят ему плохую оценку, а очки на табло останутся.
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Назарян
1634479716
в очередной матч ЦСКА судьи ташат вверх не давая пеналь сопернику как и в прошлом матче против краснодара браво всему судейскому комитету ура! потом мы в европе оказываемся в жопе
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JTherry
1634479809
победа при помощи судей, которые во втором матче подряд "не хотят видеть" игры рукой в штрафной, даже с помощью ВАР... Казарцева за подобное забанили до конца года... пенальти чистейший на Зайнутдинове...
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житель СПб
1634483580
Гол ЦСКА забил неплохой. А пенальти - тоже был. 100%. Но - не поставили... И Зенит здесь не причем.
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ySS
1634484345
Почему судьи ошибаются в играх ЦСКА можно только догадываться, но игроки в этом не виноваты, как впрочем и болельщики
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svetekanet
1634496979
Болею за ЦСКА, но пенальти надо было ставить. Такие победы неприятны.
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