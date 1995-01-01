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    РПЛ. ЦСКА обыграл в гостях «Урал» и поднялся в зону еврокубков

    ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил «Урал». Москвичи не проигрывают этому сопернику в чемпионате России с 1995 года.

    ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Локомотив». «Урал» идет в зоне переходных матчей.

    У ЦСКА серия из семи матчей без поражений.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эджуке, 52.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви (Максименко, 74), Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Бийол, Мухин (Кучаев, 85), Зайнутдинов (Чалов, 67), Заболотный, Эджуке (Васин, 85).

    Предупреждения: Гогличидзе, 62 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии30
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      Рейтинг: +274

      Землякруглая 7 минут назад

      За 2,5 часа 24 коммента. Кони мегапопулярны. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2712

      Derzkiy1 9 минут назад

      Как всегда преимущество в 1 мяч или равная игра, да там пенальти было, но почему больше Уралу забить не могут? До 20 минуты 80% владения мячом у штрафной, забивайте больше и не будет этих споров! Вспомнить прошлый сезон, судьи против ЦСКА были во многих матчах, так что бумеранги !

      1
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      Рейтинг: +17729

      JTherry 24 минуты назад

      победа при помощи судей, которые во втором матче подряд "не хотят видеть" игры рукой в штрафной, даже с помощью ВАР... Казарцева за подобное забанили до конца года... пенальти чистейший на Зайнутдинове...

      3
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      Рейтинг: +2887

      CSKA57 > JTherry 15 минут назад

      Согласен! Победа с кислинкой...

      1
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      Рейтинг: +1085

      Блямба > JTherry 47 секунд назад

      Так судья из Питера..
      Наверняка Газпрём задумал Спартак попридержать с трёхочковым отрывом.
      Я правильно излагаю?
      Или Уралу не дать приблизиться...)

      0
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      Рейтинг: +21922

      vladimir-7 26 минут назад

      Всех болельщиков с победой ЦСКА, набираем очки и при этом тренер и его штаб продолжают поиск рационального состава и необходимых игроков для пополнения команды, вместо ушедших.

      1
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      Рейтинг: +28995

      VVM1964 > vladimir-7 4 минуты назад

      Набираете очки ? Сами набираете ? Дяяядя Воова ... (((

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      Рейтинг: +21922

      vladimir-7 > VVM1964 2 минуты назад

      Ну а кто же забивает, только сами.

      0
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      Рейтинг: +49

      Назарян 26 минут назад

      в очередной матч ЦСКА судьи ташат вверх не давая пеналь сопернику как и в прошлом матче против краснодара браво всему судейскому комитету ура! потом мы в европе оказываемся в жопе

      2
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      Рейтинг: +5646

      mamba9090909 33 минуты назад

      Очки на табло, а игра рукой была чистая. Судья подыграл армейцам. Потом признают ошибку судьи, поставят ему плохую оценку, а очки на табло останутся.

      2
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      Рейтинг: +2305

      Чермындыр 39 минут назад

      Обляков просто Днищеееее!!! Ну сколько ж можно его ставить то?
      Мухин тоже без головы играл сегодня. Обоим по колу за игру

      1
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      Рейтинг: +8223

      САДЫЧОК 1 час назад

      Энджуке силён !

      1
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      Рейтинг: +53204

      portero > САДЫЧОК 51 минуту назад

      Его воспитали, меньше чудить стал. Видно что ему нравится с мячом работать...

      2
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      Рейтинг: +2537

      Andrering87 1 час назад

      Ну пенка была 100%... Куда вар смотрел интересно и это уже не первый матч...

      2
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      Рейтинг: +2305

      Чермындыр > Andrering87 41 минуту назад

      Вар то отработал. Главный не поставил

      0
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      Рейтинг: +431

      garet12222 1 час назад

      Судейка заряжен был. Пенку 100% не поставил. хотя если бы уральцы рукой так сыграли, то даже вар не пошел бы смотреть

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