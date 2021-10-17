РПЛ. ЦСКА обыграл в гостях «Урал» и поднялся в зону еврокубков

ЦСКА в 11-м туре РПЛ победил «Урал». Москвичи не проигрывают этому сопернику в чемпионате России с 1995 года.

ЦСКА поднялся на четвертое место, опередив «Локомотив». «Урал» идет в зоне переходных матчей.

У ЦСКА серия из семи матчей без поражений.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эджуке, 52.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе (Подберезкин, 86), Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви (Максименко, 74), Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов (Дзагоев, 77), Обляков, Бийол, Мухин (Кучаев, 85), Зайнутдинов (Чалов, 67), Заболотный, Эджуке (Васин, 85).

Предупреждения: Гогличидзе, 62 – нет.

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