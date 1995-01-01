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    РПЛ. «Локомотив» в дебютном матче Гисдоля ушел от поражения от «Рубина», забив на 93-й минуте

    «Рубин» прервал серию из четырех поражений. В 11-м туре РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», где дебютировал главный тренер Маркус Гисдоль.

    «Рубин» занимает восьмое место, «Локомотив» – четвертое.

    Москвичи не могут победить шесть встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван (Костюков, 90), Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 72), Онугха (Игнатьев, 78).

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Керк, Смолов.

    Предупреждения: Тальби, 39; Самошников, 75 – Бека-Бека, 8; Петров, 21; Марадишвили, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1871

      фанат джигурды 42 минуты назад

      Вот тут все, кому не лень пишут: "Дюпин, Дюпин..."
      После его выноса ещё 20 касаний было, и непонятно- почему оборона ротозейничала, не встречала и не пыталась накрыть Рифата.
      Походу, тут у многих: как комментатор сказал- значит так и должно быть((((
      После того, как они хаяли Гилю за то, что в матче с Ротором он пенальти перед собой отбил- с их профессиАнализЬмом стало всё понятно...

      А вот Худяков накосячил от души!!!

      5-е место по окончании сезона и позор в ЛЕ светит с такой игрой(((
      Хотя комбинация с голом Феди вышла красивая.

      0
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      Рейтинг: +3157

      Кузьмич на трибуне 55 минут назад

      Очень интересный матч. при счёте 2:0 думал. что Локо разваливается. Однако нужно сказать, что Рубин упустил победу на последних секундах. Эъх!!!! воротник!!!!! кто так мяч выбивает на последних секундах. Выбей его в аут на их половине, как можно ближе к штрафной и всё! Паровозикам респект и уважуха.

      0
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      Рейтинг: +5257

      Из Твери Леха 1 час назад

      17-летний вратарь Локо совсем слабый.

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      Рейтинг: +30

      RUBINTATAR 1 час назад

      Слуцкий на выход!!!Имея такой состав,так лохануться.А впрочем чего было ждать то?Успехи в ЦСКА-на багаже Газаева,сборная-провал,Халл-провал,Витесс- провал.Вот только рэп да приколы всякие.

      0
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      Рейтинг: +67848

      insider_retro 2 часа назад

      На успешного Дрейера нашёлся спасительный Рифат :))
      Локо в последний момент пролетел мимо запасного пути :)))

      3
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      Рейтинг: +61

      Fnatiik91 2 часа назад

      локо понравился больше.ближе был к победе

      3
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      Рейтинг: +3591

      neim 3 часа назад

      Да не просто ушел от поражения, а отскочил, за 30 секунд до финального свистка.
      Рубин точно победу заслужил.

      0
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      Рейтинг: +1995

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      Посмотрел второй тайм - чОткий матч. Может РПЛ не такое уж и днище и есть шанс на прогресс?

      2
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      Рейтинг: +53178

      portero > Радио1000шумеров 2 часа назад

      думаешь достигли дна и теперь оттолкнувшись, будем подниматься.... дай бог если так.

      2
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      Рейтинг: +1995

      Радио1000шумеров > portero 1 час назад

      Да, думаю так, ниже только Молдова, хотя даже там Шериф...

      0
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      Рейтинг: +11193

      житель СПб 3 часа назад

      И все же - скорее можно поздравить Локо! С хорошим настроем, хорошими голами, хорошей в целом игрой. А результаты - придут.

      2
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      Рейтинг: +2236

      Красногорск_Фан > житель СПб 2 часа назад

      В основном локо можно сегодня поздравить с проигрышем зенита. Ахахах . без обид и удачи в лч

      0
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner 3 часа назад

      Вратарь - половина команды. Сегодня ВРАТАРЬ Рубина утащил у своей команды победу(

      3
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