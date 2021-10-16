РПЛ. «Локомотив» в дебютном матче Гисдоля ушел от поражения от «Рубина», забив на 93-й минуте

«Рубин» прервал серию из четырех поражений. В 11-м туре РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», где дебютировал главный тренер Маркус Гисдоль.

«Рубин» занимает восьмое место, «Локомотив» – четвертое.

Москвичи не могут победить шесть встреч подряд.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван (Костюков, 90), Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 72), Онугха (Игнатьев, 78).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Керк, Смолов.

Предупреждения: Тальби, 39; Самошников, 75 – Бека-Бека, 8; Петров, 21; Марадишвили, 90+2.

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