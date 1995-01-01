РПЛ. «Локомотив» в дебютном матче Гисдоля ушел от поражения от «Рубина», забив на 93-й минуте

Вот тут все, кому не лень пишут: "Дюпин, Дюпин..."
После его выноса ещё 20 касаний было, и непонятно- почему оборона ротозейничала, не встречала и не пыталась накрыть Рифата.
Походу, тут у многих: как комментатор сказал- значит так и должно быть((((
После того, как они хаяли Гилю за то, что в матче с Ротором он пенальти перед собой отбил- с их профессиАнализЬмом стало всё понятно...
А вот Худяков накосячил от души!!!
5-е место по окончании сезона и позор в ЛЕ светит с такой игрой(((
Хотя комбинация с голом Феди вышла красивая.
«Рубин» прервал серию из четырех поражений. В 11-м туре РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», где дебютировал главный тренер Маркус Гисдоль.
«Рубин» занимает восьмое место, «Локомотив» – четвертое.
Москвичи не могут победить шесть встреч подряд.
Россия. РПЛ. 11-й тур
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван (Костюков, 90), Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 72), Онугха (Игнатьев, 78).
«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Керк, Смолов.
Предупреждения: Тальби, 39; Самошников, 75 – Бека-Бека, 8; Петров, 21; Марадишвили, 90+2.