Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» в дебютном матче Гисдоля ушел от поражения от «Рубина», забив на 93-й минуте

РПЛ. «Локомотив» в дебютном матче Гисдоля ушел от поражения от «Рубина», забив на 93-й минуте

16 октября 2021, 18:22
49

«Рубин» прервал серию из четырех поражений. В 11-м туре РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», где дебютировал главный тренер Маркус Гисдоль.

«Рубин» занимает восьмое место, «Локомотив» – четвертое.

Москвичи не могут победить шесть встреч подряд.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван (Костюков, 90), Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 72), Онугха (Игнатьев, 78).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Керк, Смолов.

Предупреждения: Тальби, 39; Самошников, 75 – Бека-Бека, 8; Петров, 21; Марадишвили, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Рубин Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (49)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1634397906
Горячий матч! Уж и не знаю - кого поздравлять, кому соболезновать... наверное, все же - результат объективный. Казанцы не выглядели лучше, чем Локо...
Ответить
portero
1634397910
фартово для ЛОКО , Валера правильно Дюпина в сборную не ставил, слабовато со нервами у парня...
Ответить
ySS
1634397936
Смолов понравился в моменте с голом
Ответить
PAREVG.
1634398374
Игра была не скучной, счет по игре.
Ответить
Князев
1634398428
Какого хрена здесь в локомотиве делают немцы, гоните их в шею. Жаль, что жидовское руководство не решится это сделать Гнать надо и немцев и жидов. Совсем сломали команду.
Ответить
Loko_Roma
1634398521
Локо сыграл в атаку в коем то веке, счет по игре.
Ответить
Блямба
1634398853
Чуть-чуть ..,и проГиздолили- бы..
Ответить
житель СПб
1634399055
И все же - скорее можно поздравить Локо! С хорошим настроем, хорошими голами, хорошей в целом игрой. А результаты - придут.
Ответить
Fnatiik91
1634401488
локо понравился больше.ближе был к победе
Ответить
insider_retro
1634401529
На успешного Дрейера нашёлся спасительный Рифат :)) Локо в последний момент пролетел мимо запасного пути :)))
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
7
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+