Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал европейские клубы, которые претендовали на него прошедшим летом.

«У меня появились предложения и вызов в сборную на Олимпиаду. Я сказал агенту и родителям, чтобы они разбирались, а сам сфокусировался на сборной.

Они знали, что я хочу играть в Европе, в Лиге чемпионов. С Санкт-Петербургом всe совпало. Я об этом узнал только после финала Олимпиады и тут же «Зенит» объявил. Я был счастлив. Особенный день для меня.

Какие были варианты, помимо «Зенита»? Из того, что я знаю – немецкий «Ред Булл». А ещe был вариант с «Ромой» и «Аяксом», – сказал бразилец.

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