Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал европейские клубы, которые претендовали на него прошедшим летом.

    «У меня появились предложения и вызов в сборную на Олимпиаду. Я сказал агенту и родителям, чтобы они разбирались, а сам сфокусировался на сборной.

    Они знали, что я хочу играть в Европе, в Лиге чемпионов. С Санкт-Петербургом всe совпало. Я об этом узнал только после финала Олимпиады и тут же «Зенит» объявил. Я был счастлив. Особенный день для меня.

    Какие были варианты, помимо «Зенита»? Из того, что я знаю – немецкий «Ред Булл». А ещe был вариант с «Ромой» и «Аяксом», – сказал бразилец.

    Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

    Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

    Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

    Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14622

      Garrincha58 10 минут назад

      это игрок не для большого футбола он бы отлично играл в мини футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      Ловкий Бубен 31 минуту назад

      Сделал правильный выбор !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      FCLM_FCRM 1 час назад

      Но Зенит просто предложил бабла раза в три больше, чем эти три клуба) все просто)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25564

      пьяныйхоровод > FCLM_FCRM 13 минут назад

      Всё знаешь так хорошо . Наверно сам доплачивал ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -65

      Аден 1 час назад

      Но вонючкины бабосики оказались весомее футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12408

      ilichkadr 1 час назад

      «РБ Лейпциг» не плохой вариант. Рома с Аяксом так себе. Если в Роме может быть и сыграл пару/тройку сезонов, но Аякс при удобном случае перепродал бы тебя как весенние цветы.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru