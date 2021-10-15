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  • Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

Клаудиньо: «Помимо «Зенита», у меня были варианты с «РБ Лейпциг», «Ромой» и «Аяксом»

15 октября 2021, 14:00
9

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал европейские клубы, которые претендовали на него прошедшим летом.

«У меня появились предложения и вызов в сборную на Олимпиаду. Я сказал агенту и родителям, чтобы они разбирались, а сам сфокусировался на сборной.

Они знали, что я хочу играть в Европе, в Лиге чемпионов. С Санкт-Петербургом всe совпало. Я об этом узнал только после финала Олимпиады и тут же «Зенит» объявил. Я был счастлив. Особенный день для меня.

Какие были варианты, помимо «Зенита»? Из того, что я знаю – немецкий «Ред Булл». А ещe был вариант с «Ромой» и «Аяксом», – сказал бразилец.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Рома Аякс Клаудиньо
Комментарии (9)
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ilichkadr
1634298756
«РБ Лейпциг» не плохой вариант. Рома с Аяксом так себе. Если в Роме может быть и сыграл пару/тройку сезонов, но Аякс при удобном случае перепродал бы тебя как весенние цветы.
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Korsar_03
1634299699
Но Зенит просто предложил бабла раза в три больше, чем эти три клуба) все просто)
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Ловкий Бубен
1634301591
Сделал правильный выбор !
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Garrincha58
1634302816
это игрок не для большого футбола он бы отлично играл в мини футбол
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bomilazdeshnii
1634304524
Типа я крутой, а все эти клубы, типа шелупонь. Не берите интервью у игроков.
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arok
1634305046
Элементарно, понимал, что Лейбциг, Рому и Аякс не потянул бы! Там за основу нужно биться, а тут приехал и уже с старте. Очень удобно и денег больше и пахать меньше надо!!!!
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Sanches65
1634306996
Есть такие поговорки, молчание золото, или молчи за умного сойдешь.
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paracetamol
1634307182
Будешь болтать еще, продадим нахр!
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portero
1634313339
В РПЛ не напрягаясь можно стать лидером, но пока я видел одну отличную игру, а надо каждую игру класс показывать и тащить команду на результат...
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