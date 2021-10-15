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    Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не считает, что его одноклубник Артем Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова на октябрьские матчи.

    — Дзюба не поехал в сборную, сославшись на слабую форму, а в «Зените» — игрок месяца. Тут нет противоречия?

    — Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.

    — Если футболист отказался от вызова в сборную, он предатель?

    — Нет. Прежде всего потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +226

      Soccerdealer63 32 минуты назад

      Дзюба не сбежал из расположения сборной, он не предатель)))
      Он хотел, чтобы Карп его прилюдно (или в узком кругу) УМОЛЯЛ... Зюба - шантажист)))
      Валера В ПРЕССЕ ПРИЗНАЛ,ЧТО ЗЮБА ЕМУ В СБОРНОЙ НУЖЕН, но унижаться не стал. И был прав.

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      Рейтинг: +3459

      Дедуктор 46 минут назад

      Дзюба всё правильно рассудил. Надо готовиться к великим матчам против великих соперников. Ювентус, Челси. А футбольных карликов сборная Россия должна побеждать в любом составе и при любом тренере. Даже при Карпе и то справились.

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      Рейтинг: +226

      Soccerdealer63 > Дедуктор 28 минут назад

      )))))) Блеск!
      Поддерживаю!
      Только один "недочёт" в тексте: в начале перед словом "Дзюба" Вы как-то по недомыслию пропустили очевидное "Великий")))

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      Рейтинг: +29936

      oyabun 2 часа назад

      Наверное всё же тренеру сборной решать кто готов и достоин представлять страну в сборной.

      0
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      Рейтинг: +5330

      sochi-2013 3 часа назад

      Меня терзает вопрос: Почему так возбудились на Дзюбу, а Акинфеева "поняли и простили"? Хотя возраст Акинфеева, по вратарским меркам небольшой, позволял ему еще лет 6, 7 играть за сборную.
      Напрашивается простой ответ, что Дзюба, для сборной, важнее Акинфеева.

      2
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      Рейтинг: +53105

      portero > sochi-2013 1 час назад

      При том возмущаются те кто считают его слабым игроком? Логика отсуствует, не хотели его в сборной, радуйтесь. А тут прям почитатели скрывающие свои чувства.
      Дзюба не тянет 90 минут игры уже давно, так что как Карпин решит, так и будет...

      2
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      Рейтинг: +25

      vadikrew > sochi-2013 11 минут назад

      Нет, просто если б Зюба как Акинфеев, по-мужски сказал бы "ребята, я всё, баста", как тот же Марио, его б никто и не трогал. А так, сперва "да", а на финишной прямой "нет"... Тут не в важности для команды вопрос, а в характере. У Игоря и Марио есть стержень сказать "нет" и следовать ему, а Зюба так себе... Шляпа..

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      Рейтинг: +6297

      nik55 3 часа назад

      просто бревно никому не нужно

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