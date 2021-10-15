Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не считает, что его одноклубник Артем Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова на октябрьские матчи.

— Дзюба не поехал в сборную, сославшись на слабую форму, а в «Зените» — игрок месяца. Тут нет противоречия?

— Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.

— Если футболист отказался от вызова в сборную, он предатель?

— Нет. Прежде всего потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.

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