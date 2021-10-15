Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

Дзюба не сбежал из расположения сборной, он не предатель)))
Он хотел, чтобы Карп его прилюдно (или в узком кругу) УМОЛЯЛ... Зюба - шантажист)))
Валера В ПРЕССЕ ПРИЗНАЛ,ЧТО ЗЮБА ЕМУ В СБОРНОЙ НУЖЕН, но унижаться не стал. И был прав.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не считает, что его одноклубник Артем Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова на октябрьские матчи.
— Дзюба не поехал в сборную, сославшись на слабую форму, а в «Зените» — игрок месяца. Тут нет противоречия?
— Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.
— Если футболист отказался от вызова в сборную, он предатель?
— Нет. Прежде всего потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.
Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»
Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»