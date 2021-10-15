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  • Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

Клаудиньо: «Дзюба – не предатель, потому что он не отказывался от сборной. Просто дал эту возможность другому»

15 октября 2021, 12:58
18

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не считает, что его одноклубник Артем Дзюба предал сборную России, отказавшись от вызова на октябрьские матчи.

— Дзюба не поехал в сборную, сославшись на слабую форму, а в «Зените» — игрок месяца. Тут нет противоречия?

— Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.

— Если футболист отказался от вызова в сборную, он предатель?

— Нет. Прежде всего потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Клаудиньо
Комментарии (18)
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nik55
1634292237
просто бревно никому не нужно
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sochi-2013
1634292600
Меня терзает вопрос: Почему так возбудились на Дзюбу, а Акинфеева "поняли и простили"? Хотя возраст Акинфеева, по вратарским меркам небольшой, позволял ему еще лет 6, 7 играть за сборную. Напрашивается простой ответ, что Дзюба, для сборной, важнее Акинфеева.
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oyabun
1634294305
Наверное всё же тренеру сборной решать кто готов и достоин представлять страну в сборной.
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Дедуктор
1634300615
Дзюба всё правильно рассудил. Надо готовиться к великим матчам против великих соперников. Ювентус, Челси. А футбольных карликов сборная Россия должна побеждать в любом составе и при любом тренере. Даже при Карпе и то справились.
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Soccerdealer63
1634301461
Дзюба не сбежал из расположения сборной, он не предатель))) Он хотел, чтобы Карп его прилюдно (или в узком кругу) УМОЛЯЛ... Зюба - шантажист))) Валера В ПРЕССЕ ПРИЗНАЛ,ЧТО ЗЮБА ЕМУ В СБОРНОЙ НУЖЕН, но унижаться не стал. И был прав.
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ilichkadr
1634304973
Во дают ребята с бомбардира!! Чем не журналистика? Нарезали кусочков из одного интервью и радуются жизни.
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zigbert
1634321970
Дзюба сам себя загнал в весьма неловкое положение.
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