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  • Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

15 октября 2021, 12:40
10

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что его одноклубника Сердара Азмуна не должны были удалять в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Напомним, иранцу показали красную карточку за попадание ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

— Без тебя «Зенит» впервые в истории уступил «Сочи».

— Должны были побеждать. Для этого было все. Но у нас удалили Азмуна, а выиграть при таком раскладе уже сложно. Хоть мы и открыли счет, взять свое во втором тайме оказалось невозможно.

— Видел что-то более странное в исполнении судьи, чем удаление Азмуна?

— Одно из самых странных решений в моей карьере. Думаю, он не должен был быть удален. Азмун не заслужил красную карточку.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар Клаудиньо
Комментарии (10)
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Storm13
1634292051
Ещё одно полено заверещало. Все что-ли клоуниньо в этой команде?
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nik55
1634292178
клоун
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Fusballer
1634298064
Клаудиньо после игры с Мальмё: такой выдающейся победы я ещё не видел.
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mamba9090909
1634298738
Ситуация абсурдна. Красную карточку и двухматчевую дисквалификацию дают при намеренном грубом нарушении. Азмун был первым на мяче, но промахнулся. Джанаев опаздывал к мячу и натолкнулся на Азмуна, который уже лежал на земле. Где здесь умышленное грубое нарушение? Чтобы как то сгладить свой ляп, судьи решили лишить Азмуна лишь на одну игру.
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NewLife
1634301415
Великий футбольный эксперт)) Наверное, теперь синит объявит голодовку.
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Garrincha58
1634303204
много матчей когда решения судей были в пользу Зенита теперь они решили, что хватит помогать пора и честь знать тем более на ВАРе был Карасёв, а он часто чудит показывая свою принципиальность особенно засудил итальянцев
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Fnatiik91
1634306116
ахахахах.мдааа.ясно понятно че
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paracetamol
1634307262
Ну да, и никто из судей на пострадал. Удивительно!
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Spinorr
1634310158
Пожалуй это фол на красную карточку. Смотрел много раз этот момент. Сослан и Сердар хорошо знакомы друг с другом. Но Сердар зря шел прямой ногой.
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portero
1634313012
Кажется что Азмун мог поджать ногу, а он как будто сделал движение вперёд, в окончании эпизода...
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