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    Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что его одноклубника Сердара Азмуна не должны были удалять в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

    Напомним, иранцу показали красную карточку за попадание ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

    — Без тебя «Зенит» впервые в истории уступил «Сочи».

    — Должны были побеждать. Для этого было все. Но у нас удалили Азмуна, а выиграть при таком раскладе уже сложно. Хоть мы и открыли счет, взять свое во втором тайме оказалось невозможно.

    — Видел что-то более странное в исполнении судьи, чем удаление Азмуна?

    — Одно из самых странных решений в моей карьере. Думаю, он не должен был быть удален. Азмун не заслужил красную карточку.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14622

      Garrincha58 3 минуты назад

      много матчей когда решения судей были в пользу Зенита теперь они решили, что хватит помогать пора и честь знать тем более на ВАРе был Карасёв, а он часто чудит показывая свою принципиальность особенно засудил итальянцев

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      Рейтинг: +10663

      NewLife 33 минуты назад

      Великий футбольный эксперт)) Наверное, теперь синит объявит голодовку.

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      Рейтинг: +25564

      пьяныйхоровод > NewLife 18 минут назад

      Скорее пищевик объявит о снятии с чемпионата и уволит Руя к руям собачьим .

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      Рейтинг: +5632

      mamba9090909 1 час назад

      Ситуация абсурдна. Красную карточку и двухматчевую дисквалификацию дают при намеренном грубом нарушении. Азмун был первым на мяче, но промахнулся. Джанаев опаздывал к мячу и натолкнулся на Азмуна, который уже лежал на земле. Где здесь умышленное грубое нарушение? Чтобы как то сгладить свой ляп, судьи решили лишить Азмуна лишь на одну игру.

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      Рейтинг: +7760

      Fusballer 1 час назад

      Клаудиньо после игры с Мальмё: такой выдающейся победы я ещё не видел.

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      Рейтинг: +6297

      nik55 3 часа назад

      клоун

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      Рейтинг: +100

      Storm13 3 часа назад

      Ещё одно полено заверещало. Все что-ли клоуниньо в этой команде?

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      Рейтинг: +25564

      пьяныйхоровод > Storm13 17 минут назад

      Ещё одно полено в твою "топку" закинули .

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