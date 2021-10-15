Клаудиньо: «Удаление Азмуна – одно из самых странных решений в моей карьере»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что его одноклубника Сердара Азмуна не должны были удалять в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Напомним, иранцу показали красную карточку за попадание ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

— Без тебя «Зенит» впервые в истории уступил «Сочи».

— Должны были побеждать. Для этого было все. Но у нас удалили Азмуна, а выиграть при таком раскладе уже сложно. Хоть мы и открыли счет, взять свое во втором тайме оказалось невозможно.

— Видел что-то более странное в исполнении судьи, чем удаление Азмуна?

— Одно из самых странных решений в моей карьере. Думаю, он не должен был быть удален. Азмун не заслужил красную карточку.