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    КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Азмуна. Он сыграет со «Спартаком»

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который получил прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2). Он попал ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

    Иранский форвард пропустит один матч РПЛ. Таким образом, он сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

    «Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. На основании ЭСК, КДК не отменил красную карточку, но принял решение не применять к Азмуну дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Это одна игра.

    Случай с Гилерме – совершенно другой. КДК рассмотрел все аспекты данного нарушения: скриншоты, видеоматериалы. Мы ознакомились с объяснениями Азмуна по данному вопросу. С учeтом исследования доказательств, видеоматериалов, КДК пришeл к выводу — данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации.

    Мы никогда не сравниваем те или иные нарушения, потому что их масса. Азмун прислал объяснение через ФК «Зенит», он сейчас находится на сборах со сборной», – сообщил Григорьянц.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3320

      Питерский князь 3 минуты назад

      По большому счету надо было гол засчитать!

      0
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      Рейтинг: +10

      d с 9 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +6158

      Томик 12 минут назад

      Никогда такого не было и вот опять! Гильерме - хотел, Понсе - хотел, Веллитон с детства задумал в Игоря прыгнуть. А Азмун - не хотел, естественно. Это совпадение конечно. Никакого отношение к решению не имеет клубная принадлежность, не сомненно. А через матч игра со "Спартаком". Случайность.

      1
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      Рейтинг: +2473

      Spirit_78 35 минут назад

      Хоть какие-то остатки разума у КДК сохранились.

      2
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      Рейтинг: +2161

      R_a_i_n > Spirit_78 26 секунд назад

      лицимерие. прокоментируй 2 матча Гильерме и 3 матча Понсе за такие же нарушения.

      0
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      Рейтинг: +2937

      ySS 44 минуты назад

      Решили, что можно и не отменять)

      0
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      Рейтинг: +9934

      Вомбат > ySS 17 минут назад

      Правильно решили. Формально все основания для КК были. Стык произошел во вратарской, а там все столкновения трактуются в пользу вратаря. Конечно, Терехов тоже фолил на Крицюке во врвтарской, и притом умышленно, и там даже желтой не дали. Но это уже совсем другой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +278

      FС Spаrtак 51 минуту назад

      позор зенетке клубу лохов

      0
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      Рейтинг: +89

      Форвард 79 51 минуту назад

      В принципе злого умысла у иранца не было. Игровой момент. Красная конечно справедливая, но дополнительного наказания Азмун не заслуживал. На мой взгляд, верное решение

      3
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      Рейтинг: +4637

      Павелий 1 час назад

      Объяснение Азмуна: "Я же из команды Зенит-Газпром! Вы что, забыли об этом?"

      2
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      Рейтинг: +3320

      Питерский князь > Павелий 2 минуты назад

      Павелий: "Я же е.б.нутый, что вы хотели"?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +4374

      rash1959 1 час назад

      Позорный КДКянц. Настоящий чемпионат-договорняк

      2
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      Рейтинг: +25436

      Боцман59rus 1 час назад

      _всегда, за некоторым исключением ( драка, нападение на судью,иные конфликты, с нецензурной бранью, в том числе с болельщиками)после красной, автоматом был один матч дисквалификации. Я не понимаю, на кой Гильерме, влепили два матча и зачем по Азмуну рассматривали этот вопрос вообще, он там что, убил кого то? Тем более в ситуации с Иранцем, арбитр мог вообще ограничиться желтой, но видимо переиграли, стараясь преподнести поражение Зенита, более объяснимым и логичным для публики. Совсем нас за идиотов держат>))

      4
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      Рейтинг: +420

      Dguffin > Боцман59rus 30 минут назад

      Гильерме дали за то что у него был _намеренный опасный фол_ и игра в игрока без попытки даже сыграть в мяч.

      В моменте с Азмуном такого и близко не было

      0
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      Рейтинг: +25436

      Боцман59rus > Dguffin 21 минуту назад

      _ в точку, Ринатик прям с утра готовил и планировал такой жесткий и опасный фол

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