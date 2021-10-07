КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Азмуна. Он сыграет со «Спартаком»

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который получил прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2). Он попал ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

Иранский форвард пропустит один матч РПЛ. Таким образом, он сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. На основании ЭСК, КДК не отменил красную карточку, но принял решение не применять к Азмуну дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Это одна игра.

Случай с Гилерме – совершенно другой. КДК рассмотрел все аспекты данного нарушения: скриншоты, видеоматериалы. Мы ознакомились с объяснениями Азмуна по данному вопросу. С учeтом исследования доказательств, видеоматериалов, КДК пришeл к выводу — данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации.

Мы никогда не сравниваем те или иные нарушения, потому что их масса. Азмун прислал объяснение через ФК «Зенит», он сейчас находится на сборах со сборной», – сообщил Григорьянц.