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  • КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Азмуна. Он сыграет со «Спартаком»

КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Азмуна. Он сыграет со «Спартаком»

7 октября 2021, 16:59
46

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который получил прямую красную карточку в матче с «Сочи» (1:2). Он попал ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву.

Иранский форвард пропустит один матч РПЛ. Таким образом, он сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

«Зенит» обращался в ЭСК по отмене красной карточки. На основании ЭСК, КДК не отменил красную карточку, но принял решение не применять к Азмуну дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Это одна игра.

Случай с Гилерме – совершенно другой. КДК рассмотрел все аспекты данного нарушения: скриншоты, видеоматериалы. Мы ознакомились с объяснениями Азмуна по данному вопросу. С учeтом исследования доказательств, видеоматериалов, КДК пришeл к выводу — данное нарушение не требует после себя дополнительной дисквалификации.

Мы никогда не сравниваем те или иные нарушения, потому что их масса. Азмун прислал объяснение через ФК «Зенит», он сейчас находится на сборах со сборной», – сообщил Григорьянц.

  • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
  • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Азмун Сердар
Комментарии (46)
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R_a_i_n
1633615645
Газпром-мечты сбываются. Лицимерие зашкаливает.
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Боцман59rus
1633616560
_всегда, за некоторым исключением ( драка, нападение на судью,иные конфликты, с нецензурной бранью, в том числе с болельщиками)после красной, автоматом был один матч дисквалификации. Я не понимаю, на кой Гильерме, влепили два матча и зачем по Азмуну рассматривали этот вопрос вообще, он там что, убил кого то? Тем более в ситуации с Иранцем, арбитр мог вообще ограничиться желтой, но видимо переиграли, стараясь преподнести поражение Зенита, более объяснимым и логичным для публики. Совсем нас за идиотов держат>))
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Павелий
1633616777
Объяснение Азмуна: "Я же из команды Зенит-Газпром! Вы что, забыли об этом?"
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FС Spаrtак
1633617414
позор зенетке клубу лохов
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Томик
1633619745
Никогда такого не было и вот опять! Гильерме - хотел, Понсе - хотел, Веллитон с детства задумал в Игоря прыгнуть. А Азмун - не хотел, естественно. Это совпадение конечно. Никакого отношение к решению не имеет клубная принадлежность, не сомненно. А через матч игра со "Спартаком". Случайность.
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slavа0508
1633620972
Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырёх матчей дисквалификации . так что опять что для других закон для Зенита как бы на усмотрение и так во всём ..
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Из Твери Леха
1633621054
боятся, аж визжат) но мне кажется, что не Азмун спартачок накуканит, а их родной воспитанник - Дзюба))
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ААМ
1633621542
Там и близко не было красной. А любимым детям КДК спартачам лучше помалкивать
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R_a_i_n
1633621704
Болелы Зеньки, вот положа руку на сердце, Вам самим не противно??
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Ивантеевец
1633629505
Нужно Зениту пожизненное чемпионство присудить. Игроков запретить удалять под угрозой расстрела. Все матчи начинать с 3:0 в пользу зени.
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