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    Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо допустил выступление за сборную России.

    — У тебя непростая ситуация со сборной. Тите не вызвал тебя из-за того, что в сентябре ты спешно вернулся в «Зенит» по требованию клубе?

    — Думаю, да, хотя не знаю, что об этом думает Тите. Счастлив, что могу здесь играть и проявлять себя. Считаю, у меня еще будут возможности сыграть за сборную.

    — Будешь пропускать матчи «Зенита», если этого потребует медицинская ситуация?

    — В том случае, если «Зенит» придет к согласию со сборной. У меня подписан контракт, для меня важно мнение клуба, и я его уважаю.

    — Представим, что тебя вообще перестанут вызывать в сборную Бразилии. Рассмотрел бы возможность получить гражданство России и играть за нас?

    — В принципе, да. У меня есть мечта – сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!

    • Клаудиньо этим летом выиграл Олимпиаду в составе сборной Бразилии.
    • Он провел 7 матчей за «Зенит», забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Контракт игрока действует до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10661

      NewLife 6 минут назад

      Исходя из отсылки к зюбе, парень туповат. Но игрок хороший, большая работоспособность и беготня, очень похож на Головина. У нас в сборной таких ребят не хватает. Дайте ему паспорт РФ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13667

      paracetamol 8 минут назад

      А чё, пригодился бы сборной. Не Ари какой замухрышный!

      0
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      Рейтинг: +21797

      bset 52 минуты назад

      Дзюба на пол шишки

      2
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      Рейтинг: +56

      Sergicious 1 час назад

      Может хватит уже,а? Второй Месси, третий Роналду, четвёртый Пеле. Может уже вспомним о том, что нужно становится личностью? Это плохой пример долбанного медиа-перфоманса,который подвластен копированию. Лучше быть собой и оставаться им, чем быть вторым Неймаром. Все это долго затянулось и пора бы этому исчезнуть

      1
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      Рейтинг: +213

      Gothic_Spirit 1 час назад

      будет гонять мини фалос

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