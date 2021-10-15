Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо допустил выступление за сборную России.

— У тебя непростая ситуация со сборной. Тите не вызвал тебя из-за того, что в сентябре ты спешно вернулся в «Зенит» по требованию клубе?

— Думаю, да, хотя не знаю, что об этом думает Тите. Счастлив, что могу здесь играть и проявлять себя. Считаю, у меня еще будут возможности сыграть за сборную.

— Будешь пропускать матчи «Зенита», если этого потребует медицинская ситуация?

— В том случае, если «Зенит» придет к согласию со сборной. У меня подписан контракт, для меня важно мнение клуба, и я его уважаю.

— Представим, что тебя вообще перестанут вызывать в сборную Бразилии. Рассмотрел бы возможность получить гражданство России и играть за нас?

— В принципе, да. У меня есть мечта – сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!