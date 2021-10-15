Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус».
— «Зенит» давно не побеждал в ЛЧ, а с тобой обыграл «Мальме».
— Знаковая победа. Надеюсь, выиграет еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.
— Какие ожидания от «Ювентуса»?
— Хорошие. С «Челси» мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над «Мальме» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Юве» у нас все шансы на победу.
— «Зенит» несколько лет подряд не выходит из группы.
— Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. «Зенит» достоин этого. Нам нужно побеждать дальше.
- «Зенит» примет»Ювентус» в среду, 20 октября.
- В группе Лиги чемпионов питерцы занимают 3-е место. «Юве» – первый.
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Источник: Sport24