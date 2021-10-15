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    Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус».

    — «Зенит» давно не побеждал в ЛЧ, а с тобой обыграл «Мальме».

    — Знаковая победа. Надеюсь, выиграет еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.

    — Какие ожидания от «Ювентуса»?

    — Хорошие. С «Челси» мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над «Мальме» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Юве» у нас все шансы на победу.

    — «Зенит» несколько лет подряд не выходит из группы.

    — Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. «Зенит» достоин этого. Нам нужно побеждать дальше.

    • «Зенит» примет»Ювентус» в среду, 20 октября.
    • В группе Лиги чемпионов питерцы занимают 3-е место. «Юве» – первый.

    Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +992

      Блямба 5 минут назад

      Привыкши к лести азиатов
      Команда,всё сопроваждая матом,
      Лениво зиждится на четырёх бразил...

      0
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      Рейтинг: -259

      СуперПАВ9 10 минут назад

      Давай Зенит громи блювентус

      0
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      Рейтинг: +4431

      TOMSON 54 минуты назад

      Ничейку бы зацепили и уже Евросезон на троечку.

      Ну Клаудинье ещё не в курсе за какой клуб играет. Про победы заранее у нас не принято говорить. Стабильно если кто брякнет, то влетаем не пойми кому и куда. А тут целый Ювентус, от него и 3 пропустить можем. Но повторюсь, парень новенький простим ему это.

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