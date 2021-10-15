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  • Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

Клаудиньо – о матче с «Ювентусом»: «У «Зенита» есть все шансы на победу»

15 октября 2021, 10:59
10

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус».

— «Зенит» давно не побеждал в ЛЧ, а с тобой обыграл «Мальме».

— Знаковая победа. Надеюсь, выиграет еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.

— Какие ожидания от «Ювентуса»?

— Хорошие. С «Челси» мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над «Мальме» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Юве» у нас все шансы на победу.

— «Зенит» несколько лет подряд не выходит из группы.

— Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. «Зенит» достоин этого. Нам нужно побеждать дальше.

  • «Зенит» примет»Ювентус» в среду, 20 октября.
  • В группе Лиги чемпионов питерцы занимают 3-е место. «Юве» – первый.

Клаудиньо: «Готов играть за сборную России, если не получу шанс в Бразилии. Буду мини-Дзюба»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Ювентус Клаудиньо
Комментарии (10)
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Блямба
1634289071
Привыкши к лести азиатов Команда,всё сопроваждая матом, Лениво зиждится на четырёх бразил...
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alp
1634291708
если Зенит будет играть как с рубином, то, должны выиграть..
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Давид59
1634292779
Все шансы? Хотелось бы ошибиться, но по-моему всё же не все.
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NewLife
1634301683
Если в штрафной соперника посадят зюбу, я за синит спокоен))
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Spirit_78
1634323014
Очень смелое заявление. Теперь неплохо бы эти слова хорошей игрой подкрепить.
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Great Tartaria
1634381246
аха-а ха вам играть не с Бразильским Жувентуде, а с Туринским Ювентусом.... молитесь на ничью всей командой)))))
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paracetamol
1634543071
Правильно сказал, иди тренируйся, а то на 90 минут дыхалки не хватает!
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portero
1634571337
Посмотрим на тебя оптимиста, после игры... слышали мы уже не раз перед игрой, речи многообещающие...
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Soccerdealer63
1634668156
«У «Зенита» есть все шансы на победу» ????????????????))))) .....Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли. "Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал, Но механик только трясся и чинарики стрелял, Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?.......
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