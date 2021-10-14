Шварц – о Гисдоле: «Качественный и успешный специалист. Команды при нем не вылетали»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о новом тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Если говорить как о человеке, то я не так хорошо его знаю. Он качественный и успешный специалист, который поработал в ряде клубов Бундеслиги.

Подтверждением его класса является то, что команды при нем не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. У Гисдоля есть четкий почерк», – сказал Шварц.

Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.

Его последним местом работы был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

Шварц: «Спартак» на ходу. Мы рады предстоящему дерби, будет эмоциональный матч»