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    Шварц – о Гисдоле: «Качественный и успешный специалист. Команды при нем не вылетали»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о новом тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

    «Если говорить как о человеке, то я не так хорошо его знаю. Он качественный и успешный специалист, который поработал в ряде клубов Бундеслиги.

    Подтверждением его класса является то, что команды при нем не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. У Гисдоля есть четкий почерк», – сказал Шварц.

    • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
    • Его последним местом работы был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7744

      Fusballer 26 минут назад

      Ух ты, вот это топ-тренер, я понимаю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17294

      derrik2000 34 минуты назад

      "Подтверждением его класса является то, что команды при нем не вылетали".

      Уже вселяет надежду.
      Значит, сезон 2022-2023 команда Локомотив 100% начнёт в РПЛ.
      Аж камень упал с души. )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2002

      acor94 47 минут назад

      Ну, теперь думаю, Локомотив не вылетит с таким тренером)

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