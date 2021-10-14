Шварц: «Спартак» на ходу. Мы рады предстоящему дерби, будет эмоциональный матч»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы рады предстоящему дерби! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом. Неважно, какие были результаты до этого. Мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить все свои скорости, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

«Спартак» сейчас на ходу, в последнюю неделю он добился хороших результатов. В матче против «Наполи» они показали качественную игру, хотя и играли в большинстве.

Мы проанализировали и эту встречу, и прошлогоднюю встречу на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получалось.

В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать высокий темп до финального свистка», – сказал Шварц.