Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Шварц: «Спартак» на ходу. Мы рады предстоящему дерби, будет эмоциональный матч»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Мы рады предстоящему дерби! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом. Неважно, какие были результаты до этого. Мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить все свои скорости, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

    «Спартак» сейчас на ходу, в последнюю неделю он добился хороших результатов. В матче против «Наполи» они показали качественную игру, хотя и играли в большинстве.

    Мы проанализировали и эту встречу, и прошлогоднюю встречу на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получалось.

    В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать высокий темп до финального свистка», – сказал Шварц.

    • Динамовцы идут в РПЛ 2-ми.
    • «Спартак» в случае победы догонит «Динамо».
    • «Динамо» не побеждает на «Открытие Арене» с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29927

      oyabun 55 секунд назад

      Пора уже командам меняться и занимать свои обычные места в таблице - такие какие были по итогам предыдущего сезона. А то непорядок. ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru