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    Гисдоль – о «Локо»: «Общее впечатление от проекта весьма позитивное»

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал интервью после своего назначения в московский клуб.

    – Когда был первый разговор с Рангником?

    – Первый звонок от него был примерно три недели назад, в конце прошлой недели поговорили уже более конкретно.

    – Почему согласился возглавить «Локомотив»?

    – Общее впечатление от проекта весьма позитивное, плюс я давно знаю Ральфа Рангника. Еще мне нравится, что от нас ждут футбол, который в моей крови и плоти, которому я учился. То, что в клубе уже происходят изменения, делает задачу даже более захватывающей. Новая философия Ральфа помогала и «Хоффенхайму», и «РБ Лейпциг».

    – Собирается ли консультироваться с Тедеско и Шварцем?

    – Номер Сандро мне уже дали, скоро обязательно поговорим. Такой обмен мнениями будет полезен.

    – Боится ли русской зимы?

    – Я впервые в Москве. Посоветовался со всеми, взял в багаж дополнительную куртку. Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку!

    • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
    • Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

    «У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +149

      Форвард 79 1 час назад

      《Общее впечатление о проекте весьма позитивное》

      Походу цифры в контракте увидел)))

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      Рейтинг: +23472

      slavutiq70 1 час назад

      Посмотрим . что немцы с Локо натворят . не сломали бы паровоз .....будет не хватать...

      0
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      Рейтинг: +216

      Vitaga 1 час назад

      Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку!.......... Еще мне нравится, что от нас ждут футбол, который в моей крови и плоти, которому я учился............
      он точно дегенерат . как сказал Бендер описывая журналистов когда он ловил Корейко на Турксибе - ...а самый глупый из вас купит халат и тюбитейку....

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      Рейтинг: +7994

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А какие достижения у Хоффенхайма и Лейпцига ?
      Выход в ЛЧ, так и Локо там частый гость.
      Посмотрим может игра команды будет радовать глаз.

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      Рейтинг: +62

      Gasanov Хачик 2 часа назад

      Закрой рот засучи рукава и работай

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