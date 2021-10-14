Гисдоль – о «Локо»: «Общее впечатление от проекта весьма позитивное»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал интервью после своего назначения в московский клуб.

– Когда был первый разговор с Рангником?

– Первый звонок от него был примерно три недели назад, в конце прошлой недели поговорили уже более конкретно.

– Почему согласился возглавить «Локомотив»?

– Общее впечатление от проекта весьма позитивное, плюс я давно знаю Ральфа Рангника. Еще мне нравится, что от нас ждут футбол, который в моей крови и плоти, которому я учился. То, что в клубе уже происходят изменения, делает задачу даже более захватывающей. Новая философия Ральфа помогала и «Хоффенхайму», и «РБ Лейпциг».

– Собирается ли консультироваться с Тедеско и Шварцем?

– Номер Сандро мне уже дали, скоро обязательно поговорим. Такой обмен мнениями будет полезен.

– Боится ли русской зимы?

– Я впервые в Москве. Посоветовался со всеми, взял в багаж дополнительную куртку. Может быть, куплю даже меховую шапку-ушанку!

Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.

Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

«У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»