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  • «У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

«У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

13 октября 2021, 19:49
14

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль приступил к работе в московском клубе. Сегодня он провел первую тренировку.

«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы.

Мы все должны быть одной командой, – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», – сказал Гисдоль.

  • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
  • Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (14)
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Блямба
1634144508
Какая до боли знакомая фраза "нет времени на раскачку".. Двадцать лет прошло ,а она становится всё популярней...( Остаётся "отнестись с пониманием" и выразить "глубокое сочувствие" железнодорожникам...
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Freyd
1634145252
Погляжу с интересом,раньше времени не стоит его обсуждать!!!
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житель СПб
1634146263
А что, до него они раскачивались?! Так сказано, как будто до этого только бездельничали, и вот появился спец, который быстро наведет порядок. Лично мне противно немного. И очень не завидую игрокам Локо. Им то как вообще?
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BRO_football
1634148589
Эх, "нет времени на раскачку". Знакомые слова для русского уха. Молодец, Гиздоль. Сразу понимает с чего нужно начинать. Но а если серьёзно и без всяких аналогий с плешивыми политиками, то я сомневаюсь, что Гиздоль знает русский язык. Скорее всего он сказал на немецком подходящую по смыслу фразу, которую переводчики неудачно перевели как "нет времени на раскачку", а SMMщики Локомотива тоже не заподозрили ничего плохого и написали как есть.
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Вомбат
1634151181
Правильно, герр Гиздюль. Так и надо, всем сердцем и без раскачки вместе с Цорном и Рангником.
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Vitaga
1634164631
блин он что ли дебил совсем... ппц начинать с таких слов.... типа до этого дурака валяли а тут пришел великий тренер и сейчас всех научит и поправит дела. это уже показатель ... мозгов там немного. Локо сочувствую
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сутулая собака и лисы
1634169694
Цорн приглашает Гисдоль в локомотик. Гисдоль - Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Цорн принимает предложение Ньюкасла стать его директором. Гисдоль - я немного обосрался.
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vladimir-7
1634190985
Гисдоль не ознакомился с призывами президента и партии РФ и не сообщил о рывках и прорывах в выполнении основных задач, стоящих перед всеми сотрудниками клуба Локомотив.
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Benifacto
1634191971
остаётся только гадать кого будут мочить в сартире......
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bomilazdeshnii
1634200423
КАК РАСКАЧАЕМСЯ ЩАС!!! Усех порвем!!!
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