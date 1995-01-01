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    «У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль приступил к работе в московском клубе. Сегодня он провел первую тренировку.

    «Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы.

    Мы все должны быть одной командой, – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», – сказал Гисдоль.

    • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
    • Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10567

      BRO_football 5 минут назад

      Эх, "нет времени на раскачку". Знакомые слова для русского уха. Молодец, Гиздоль. Сразу понимает с чего нужно начинать.
      Но а если серьёзно и без всяких аналогий с плешивыми политиками, то я сомневаюсь, что Гиздоль знает русский язык. Скорее всего он сказал на немецком подходящую по смыслу фразу, которую переводчики неудачно перевели как "нет времени на раскачку", а SMMщики Локомотива тоже не заподозрили ничего плохого и написали как есть.

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      Рейтинг: +10258

      Cleaner 5 минут назад

      «У нас нет времени для раскачки, пора пилить БАБЛО!».

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      Рейтинг: +21779

      bset 43 минуты назад

      Нет времени на раскачку. Тренер хороший - игроки плохие. У нас в Европе плохие результаты, потому что европейские страны не заинтересованы в сильном российском чемпионате. Мы вынуждены поднять цены на билеты - попрошусь отнестись к этому с пониманием. Результата нет, но вы держись там, всего хорошего.

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      Рейтинг: +11031

      житель СПб 43 минуты назад

      А что, до него они раскачивались?! Так сказано, как будто до этого только бездельничали, и вот появился спец, который быстро наведет порядок. Лично мне противно немного. И очень не завидую игрокам Локо. Им то как вообще?

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      Рейтинг: +1092

      Freyd 1 час назад

      Погляжу с интересом,раньше времени не стоит его обсуждать!!!

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      Рейтинг: +954

      Блямба 1 час назад

      Какая до боли знакомая фраза "нет времени на раскачку"..
      Двадцать лет прошло ,а она становится всё популярней...(
      Остаётся "отнестись с пониманием" и выразить "глубокое сочувствие" железнодорожникам...

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      Рейтинг: +857

      aubergine > Блямба 13 минут назад

      Совершенно верно, ещё озабоченность принято выражать)

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