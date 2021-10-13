«У нас нет времени для раскачки». Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль приступил к работе в московском клубе. Сегодня он провел первую тренировку.
«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы.
Мы все должны быть одной командой, – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», – сказал Гисдоль.
- Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
- Ближайший матч команда проведет 16 октября – в Казани с «Рубином».
Источник: сайт «Локомотива»